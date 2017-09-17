  • BIST 107.742
  • Altın 145,962
  • Dolar 3,4391
  • Euro 4,1064
  • Kocaeli : 27 °C
  • İstanbul : 26 °C
  • Sakarya : 27 °C

AKP Darıca ilçe yönetimi belli oldu

»
AKP Darıca ilçe yönetimi belli oldu
Mevcut ilçe başkanı Muzaffer Bıyık’ın yeniden aday olduğu kongrede yönetim listesi de açıklandı.

AK Parti Darıca İlçe Teşkilatının kongresi bugün Darıca Spor Salonunda gerçekleştiriliyor. Mevcut ilçe başkanı Muzaffer Bıyık’ın yeniden aday olduğu kongrede yönetim listesi de açıklandı.

MUZAFFER BIYIK'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Muzaffer Bıyık, Ceyda Egeli Sevinç, Cüneyt Şentürk, Emine Kalkan, Erdoğan Eyüpoğlu, Ersin Erik, Fatih Ünsal, Feramuz Sağlam, İbrahim Pilavcı, İmral Doğan, İsmail Ramazanoğlu, Kökasl Şakar, Mehmet Şimşek, Memduh Kaya, Menaf Yorgun, Menevşe Uysal, Mevluk Kocazgöz, Mustafa Aka, Nuran Kurşun, Rüstem Kırkgül, Savaş Yaşar, Sebahattin Karayılan, Sinan Ağyar, Ufuk Acay

YEDEK ÜYE LİSTESİ

Sait Deveci, Ali Güler, Muhammet Ilgaz, Hızır Bilgin, Samet Bilgen, Kenan Özçelik, Orhan Aydın, Eyüp Dağcı, Merve Kacır, Metehan Taştepe, Veysel Özgür, Ufuk Subaşı, Nihat Duman

whatsapp-image-2017-09-17-at-14.40.jpg

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fikri Işık; Dağlarda teröristler rahat gezemez oldu16 Eylül 2017 Cumartesi 17:37
  • Karamürsel’de Demirel yeniden başkan16 Eylül 2017 Cumartesi 15:47
  • CHP’de delegeler seçildi16 Eylül 2017 Cumartesi 15:43
  • 51-51 eşitlik sonrası Orhan Mahallesi'de ertelendi16 Eylül 2017 Cumartesi 15:35
  • Zabıtan'dan sonra Şirintepe'de de seçimler iptal16 Eylül 2017 Cumartesi 14:47
  • Kozluk delege seçim sonuçları belli oldu16 Eylül 2017 Cumartesi 14:01
  • CHP’li Başkan seçime itiraz etti "Delegeler adil değil"16 Eylül 2017 Cumartesi 13:12
  • Erdoğan’dan bedelli askerlik açıklaması!16 Eylül 2017 Cumartesi 10:47
  • Karaosmanoğlu: “Kocaeli, kardeşlik ve dostluğun diyarıdır”16 Eylül 2017 Cumartesi 10:22
  • "Vekilimizin yanındayız"15 Eylül 2017 Cuma 17:16
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim