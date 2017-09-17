AKP Darıca ilçe yönetimi belli oldu

AK Parti Darıca İlçe Teşkilatının kongresi bugün Darıca Spor Salonunda gerçekleştiriliyor. Mevcut ilçe başkanı Muzaffer Bıyık’ın yeniden aday olduğu kongrede yönetim listesi de açıklandı.
MUZAFFER BIYIK'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Muzaffer Bıyık, Ceyda Egeli Sevinç, Cüneyt Şentürk, Emine Kalkan, Erdoğan Eyüpoğlu, Ersin Erik, Fatih Ünsal, Feramuz Sağlam, İbrahim Pilavcı, İmral Doğan, İsmail Ramazanoğlu, Kökasl Şakar, Mehmet Şimşek, Memduh Kaya, Menaf Yorgun, Menevşe Uysal, Mevluk Kocazgöz, Mustafa Aka, Nuran Kurşun, Rüstem Kırkgül, Savaş Yaşar, Sebahattin Karayılan, Sinan Ağyar, Ufuk Acay
YEDEK ÜYE LİSTESİ
Sait Deveci, Ali Güler, Muhammet Ilgaz, Hızır Bilgin, Samet Bilgen, Kenan Özçelik, Orhan Aydın, Eyüp Dağcı, Merve Kacır, Metehan Taştepe, Veysel Özgür, Ufuk Subaşı, Nihat Duman