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AKP Darıca’da Bıyık ile yola devam

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AKP Darıca’da Bıyık ile yola devam
AKP Darıca İlçe Teşkilatı’nın 4. olağan kongresinde mevcut başkan Muzaffer Bıyık, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Kongreye Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da katıldı

AKP Darıca İlçe Teşkilatı’nın 4. olağan kongresi dün Darıca Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Tek liste olarak yapılan kongrede mevcut İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Öte yandan 431 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre sonucunda 25 ilçe yöneticisi ve 60 il delegesi seçildi.

GENİŞ KATILIM

Kongreye Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AKP Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Sami Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve parti teşkilatı geniş katılım sağladı.

 

MUZAFFER BIYIK’IN LİSTESİ

Muzaffer Bıyık

Ceyda Egeli Sevinç

Cüneyt Şentürk

Emine Kalkan

Enver Demirci

Erdoğan Eyüpoğlu

Ersin Erik

Fatih Ünsal

Feramuz Sağlam

İbrahim Pilavcı

İmral Doğan

İsmail Ramazanoğlu

Köksal Şakar

Mehmet Şimşek

Memduh Kaya

Menaf Yorgun

Menevşe Uysal

Mevlüt Kocagöz

Mustafa Aka

Nuran Kurşun

Rüstem Kırkgül

Savaş Yaşar

Sebahattin Karayılan

Sinan Ağyar

Ufuk Acay

İL KONGRE DELEGELERİ

Muzaffer Bıyık

Şükrü Karabacak

Mehmet Ali Okur

Hülya Kodek

Cüneyt Şentürk

Ufuk Acay

Sezai Ata

Gürhan Türk

Muhammet Akbulut

Bahattin Demircan

Mustafa Çavuş

İsmail Karagülle

Sait Deveci

Engin Taşkıran

Fatih Ünsal

Ömer Demirtürk

Orhan Pala

Hakan Höbek

Olcay Yıldız Tekin

Tuncay Aka

Ahmet Akçay

Cihan Kaya

Alaattin Gezginci

Erhan Kolcuoğlu

Fatih Temel

Fethi Henek

Hüseyin Dilsiz

İbrahim Gündoğdu

Selahattin Gedik

Serdar Şengül

Sinan Ağyar

Yavuz Albayrak

Murat Açıkgöz

İbrahim Pilavcı

Ömer Gürsoy

Nesrin Güney

Züleyha Zor Topal

Fuat Gedik

Mustafa Aka

Nurbay Aydemir

Necmi Uyarer

Sadık Öztürk

Ali Balcı

Davut Karakaş

Ahmet Erol

Dursun Ali Sevil

Muhammet Gülenç

Murat Yılmaz

Özkan Tekneci

Cengizhan Ramazanoğlu

Muhammet Yılgaz

Aydın Toksöz

Havva Köse

Fatma Gültekin

Nevin Yılmaz

Sıddık Topal

Fuat Özdağ

Cafer Teyyar Demirbaş

Orhan Kızkun

Teyyar Dağcı

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