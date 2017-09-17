AKP Darıca’da Bıyık ile yola devam

AKP Darıca İlçe Teşkilatı’nın 4. olağan kongresi dün Darıca Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Tek liste olarak yapılan kongrede mevcut İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Öte yandan 431 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre sonucunda 25 ilçe yöneticisi ve 60 il delegesi seçildi.
GENİŞ KATILIM
Kongreye Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AKP Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Sami Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve parti teşkilatı geniş katılım sağladı.
MUZAFFER BIYIK’IN LİSTESİ
Muzaffer Bıyık
Ceyda Egeli Sevinç
Cüneyt Şentürk
Emine Kalkan
Enver Demirci
Erdoğan Eyüpoğlu
Ersin Erik
Fatih Ünsal
Feramuz Sağlam
İbrahim Pilavcı
İmral Doğan
İsmail Ramazanoğlu
Köksal Şakar
Mehmet Şimşek
Memduh Kaya
Menaf Yorgun
Menevşe Uysal
Mevlüt Kocagöz
Mustafa Aka
Nuran Kurşun
Rüstem Kırkgül
Savaş Yaşar
Sebahattin Karayılan
Sinan Ağyar
Ufuk Acay
İL KONGRE DELEGELERİ
Muzaffer Bıyık
Şükrü Karabacak
Mehmet Ali Okur
Hülya Kodek
Cüneyt Şentürk
Ufuk Acay
Sezai Ata
Gürhan Türk
Muhammet Akbulut
Bahattin Demircan
Mustafa Çavuş
İsmail Karagülle
Sait Deveci
Engin Taşkıran
Fatih Ünsal
Ömer Demirtürk
Orhan Pala
Hakan Höbek
Olcay Yıldız Tekin
Tuncay Aka
Ahmet Akçay
Cihan Kaya
Alaattin Gezginci
Erhan Kolcuoğlu
Fatih Temel
Fethi Henek
Hüseyin Dilsiz
İbrahim Gündoğdu
Selahattin Gedik
Serdar Şengül
Sinan Ağyar
Yavuz Albayrak
Murat Açıkgöz
İbrahim Pilavcı
Ömer Gürsoy
Nesrin Güney
Züleyha Zor Topal
Fuat Gedik
Mustafa Aka
Nurbay Aydemir
Necmi Uyarer
Sadık Öztürk
Ali Balcı
Davut Karakaş
Ahmet Erol
Dursun Ali Sevil
Muhammet Gülenç
Murat Yılmaz
Özkan Tekneci
Cengizhan Ramazanoğlu
Muhammet Yılgaz
Aydın Toksöz
Havva Köse
Fatma Gültekin
Nevin Yılmaz
Sıddık Topal
Fuat Özdağ
Cafer Teyyar Demirbaş
Orhan Kızkun
Teyyar Dağcı