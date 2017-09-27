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AKP Darıca'da icra kurulu belli oldu

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AKP Darıca'da icra kurulu belli oldu
AKP Darıca'da geçtiğimiz günlerde kongre gerçekleşmişti ve mevcut başkan Muzaffer Bıyık seçilmişti. Yapılan yönetim kurulu toplantısında yeni icra kurulu da şekillendi.

AKP Darıca'da geçtiğimiz günlerde kongre gerçekleşmişti ve mevcut başkan Muzaffer Bıyık seçilmişti. Yapılan yönetim kurulu toplantısında yeni icra kurulu da şekillendi.

Yeni İcra Kurulu şu şekilde 
Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Ufuk Acay
Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Enver Demirci
Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı İsmail Ramazanoğlu
Tanıtım v Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şentürk
Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Memduh Kaya
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mevlüt Kocagöz
Ekonomik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Emine Kalkan
Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı İbrahim Pilavcı 
Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fermuz Sağlam
İlçe Sekreteri İmral Doğan

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