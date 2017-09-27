AKP Darıca'da icra kurulu belli oldu

AKP Darıca'da geçtiğimiz günlerde kongre gerçekleşmişti ve mevcut başkan Muzaffer Bıyık seçilmişti. Yapılan yönetim kurulu toplantısında yeni icra kurulu da şekillendi.

AKP Darıca'da geçtiğimiz günlerde kongre gerçekleşmişti ve mevcut başkan Muzaffer Bıyık seçilmişti. Yapılan yönetim kurulu toplantısında yeni icra kurulu da şekillendi. Yeni İcra Kurulu şu şekilde

Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Ufuk Acay

Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Enver Demirci

Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı İsmail Ramazanoğlu

Tanıtım v Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şentürk

Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Memduh Kaya

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mevlüt Kocagöz

Ekonomik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Emine Kalkan

Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı İbrahim Pilavcı

Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fermuz Sağlam

İlçe Sekreteri İmral Doğan