AKP Gençlik Kolları’nda kongre heyecanı

AKP Kartepe Gençlik Kolları’nın kongresi Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş’ın katılımıyla bugün saat 19.00’da gerçekleştirilecek

AKP Kartepe Gençlik Kolları’nın kongresi bugün gerçekleştirilecek. AKP’de gençlik kolları kongreleri ana kademe ve kadın kolları kongrelerinin ardından yapılıyor. Kartepe Necip Fazıl Kısakürek Kültür Sitesi’nde yapılacak olan kongreye AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman’ın yanı sıra Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş’ın da katılacağı öğrenildi. Saat 19.00’da başlayacak kongrede Emre Aydın tek aday.

EMRE AYDIN TEK ADAY

Geçtiğimiz hafta Ankara’da yapılan görüşmelere Emre Aydın, Fatih Çelikbilek ve Serkan Gültepe aday adayı olarak götürülmüştü. Aday adayları AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş ile Ankara'da görüşme yapmış ve görüşmeler sonrasında Emre Aydın başkanlığa aday oldu. Bu akşam yapılacak kongrede de yeni başkan Emre Aydın seçilecek. Selin BECER