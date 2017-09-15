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AKP Genel Başkan Yardımcısı Kandıra'da

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Kandıra'da
AKP İnsana Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan Kandıra'da devam eden Donanma Komutanlığında görevli asker ve sivillerin yargılandığı davaya gözlemci olarak katıldı.

Kandıra'da devam eden ve Donanma Komutanlığında görevli asker ve sivillerin yargılandığı FETÖ/PDY davasına gözlemci olarak katılan AKP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, “Hukuk içerisinde mahkemelerin karar verdiği şekilde adaletin tecellisini bekliyoruz” dedi.  

GÖZLEMCİ OLARAK KATILDILAR

Aralarında Donanma Komutanlığında görevli Tuğamiral Nazmi Ekici, Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, Tuğamiral Hayrettin İmren, Tuğamiral Tezcan Kızılelma, örgütün “mahrem abileri”, subaylar ve astsubayların yer aldığı 92 sanıklı FETÖ/PDY davası 5. gününde devam ediyor. AKP İnsana Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan ve beraberindeki AKP Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz ve Cemil Yaman da Kandıra Cezaevi Kampusü içerisinde kurulan duruşma salonunda devam eden davaya gözlemci olarak katıldı.

BU DAVALAR BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

15 Temmuz darbe girişimi sonrası bütün davaları yakından takip etmeye çalıştıklarını söyleyen AKP İnsana Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, “Bugün Kocaeli'ne 92 sanıklı donanma davasını takip için geldik. Bu davaları takip bizim için çok önemli, çünkü hem en temel hakkımız olan yaşama hakkımıza yapılmış, 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ve bu topraklara ümit bağlamış en temel hakkı olan yaşama hakkına yapılmış bir saldırı bu. Biz de bu süreçte hukuk içerisinde mahkemelerin karar verdiği şekilde adaletin tecellisini bekliyoruz. Tabi kimin doğru kimin yanlış olduğuna, kimin haklı kimin haksız, kimin suçlu kimin suçsuz olduğuna karar verecek olan mahkemelerdir. Ama biz bu süreçte davaları yakından takip ediyor ve gerekli bilgileri gerekli yerlere iletmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatının gözaltına alınmasını da değerlendiren Ravza Kavakçı Kan, “Haberi ben de gelirken yolda aldım. Gözaltı süreci devam edecek. Tabi herhangi bir suçu varsa adalet önünde cevap verir. Bekleyip göreceğiz. Şu an bir şey söylemek çok doğru değil” şeklinde konuştu.
 

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