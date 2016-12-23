Yazlık Ilıca Sosyal Tesisleri’nde, ‘Yeni Türkiye’de Sivil Toplumla Cumartesi Buluşmalarımız’ adı ile gerçekleşecek toplantıya AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile il başkanı Şemsettin Ceyhan da katılacak. İlçe başkanı İdris Alp, toplantıda STK temsilcileri ile istişarede bulunacaklarını ifade etti.
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AKP Gölcük STK'larla buluşacak
AKP Gölcük İlçe Teşkilatı, bugün düzenlenecek toplantı ile ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile bir araya gelecek.
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