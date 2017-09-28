AKP Gölcük teşkilatında başkan değişmedi

AKP Gölcük İlçe teşkilatının gençlik kollarının kongresi Gölcük Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi. Tek aday olarak seçime giren Murat Uzuner yeniden AKP Gölcük İlçe Başkanı oldu

AKP’de kongre süreci tüm hızıyla devam ediyor. Ana kademe ve kadın kollarının ardından gençlik kollarında da kongreler başladı. Gençlik kollarında ilk kongre geçtiğimiz günlerde Kartepe’de yapıldı. Kartepe kongresinin ardından AKP Gölcük ilçe teşkilatının gençlik kolları kongresi geçtiğimiz akşam gerçekleştirildi. İstişareler sonucunda mevcut başkan Murat Uzuner’le yola devam etme kararı alındı. Böylece Uzuner tek aday olarak girdiği kongrede tekrar başkan seçildi.

YOĞUN KATILIM

Gölcük Kavaklı Sahili’nde bulunan Kongre Sarayı’nda saat 19.30’da başlayan kongreye AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman’ın yanı sıra AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, AKP Genel Merkez MKYK Üyesi ve 1.Bölge Koordinatörü Bilal Topal AKP Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, AKP İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

“TEŞKİLATIMIZIN GÜCÜMÜZÜN FARKINDAYIM”

Kongre saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşıyla başladı. Sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere yönelik yaptığı konuşmanın yer aldığı video katılımcılara izlettirildi. Kongrede konuşan AKP Gölcük İlçe Gençlik Kolları Başkanı Murat Uzuner gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, “Bu yolda iki yıllık süre zarfında çalışmalar yaptığım kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Kongreler değişim yeridir. Yönetimde yer alamayan kardeşlerim de haklarını helal etsin. Teşkilatımızın ne kadar güçlü olduğunun farkındayım. Görevimizi bundan sonra da geçmişte olduğu gibi elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

“BERABER MÜCADELE ETTİK”

Uzuner’in ardından söz alan Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, “AK Parti şahsi çıkarını elinin tersiyle iterek vatanı için sorumluluk almaya devam ediyor, almaya da devam edecek. Bir hareket düşünün ki ne kadar güçlü olursa olsun gelecekte nöbet değişimi yapacak gençliği bulamazsanız o hareket biter. Ama elhamdülillah AK Parti için böyle bir tehlike söz konusu değil. Yeni isimler bu partiyi daha ileriye götürecek. Partimizin kuruluşundan beri görev alan tüm arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Onlar bu hareketin dinamosu oldular. Gençlerimizin her seçim döneminde ve ötesinde verilen görevi yaptığını gördük. Beraber mücadele ettik” şeklinde konuştu. Ardından AKP Gölcük teşkilatı tarafından hazırlanan sürpriz video gösterildi.

“BİZDE RAKİP OLMAK YOK EKİP OLMAK VAR”

Ellibeş’in ardından söz alan AKP Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, “Yaklaşık 2 senedir biz 3 seçim bir de darbe girişimi geçirdik. Bugüne kadar Türkiye’de ne yapıldıysa, siz gençlerin imzası vardır bu işlerin. Önemli olan kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Hep beraber bir değişim süreci yaşıyoruz. Bir hücre yenilenmesidir kongreler. Yönetime giren girmeyen tüm kardeşlerimiz kol kola olacak. Yönetime giremeyen arkadaşlarımız yönetimden daha çok çalışacaktır. AK Parti teşkilatlarında rakip olmak yoktur, ekip olmak vardır. Beklentiler arttı işimiz kolay değil. Bizim bundan sonra dünyayı yönetme gibi bir hedefimiz var. Türkiye’yi dünyada iktidar yapacağız” ifadelerini kullandı.

“GÖLCÜK’TE ÇITA YÜKSEK”

Alp’in ardından kürsüye AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, “Hayatı anlayan bir gençlik görüyorum bugün. Türkiye’nin en büyük umudu işte bu gençliktir. Bizler AK Parti’yi bir okul olarak gördük. Liderimizden dik durmayı öğrendik. Gençler önündeki engelleri aşmak için bir rol model seçerler. Biz şanslıydık, çünkü bu kişi Recep Tayyip Erdoğan’dır. Biz davamızı anlatmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz’da göğsünü siper eden gençliği yetiştiren buradaki büyüklerime ayrıca teşekkür ediyorum. Gölcük’te çıta yüksek. Bu yönetim bu çıtayı daha da yukarıya çıkaracaktır. Bugün ikinci gençlik kongremizi gerçekleştiriyoruz. 200’e yakın kardeşimizle görüşerek bu listeyi oluşturduk. Yeni yönetimde görev alan 25 kardeşimizle Gölcük’ün mahallerine adımızı yazmaya devam edeceğiz.

“GENÇLİK KOLLARINDA SİYASET ZORDUR”

Kahraman’ın ardından söz alan AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Bu akşam gençlerin gecesi. AK Parti olarak kongre sürecimizi dikkatli ve muhabbetli bir şekilde sürdürüyoruz. 5 ilçemizin ana kademesini bitirdik. Bu akşam kongremizi ilk günkü aşkla yapıyoruz. Siyasette gençlik kollarında olmak zordur. Gençlik kollarında olmak fedakarlık ister. Gençlik kollarında çalışırsınız, işinizi, eşinizi ihmal edersiniz. Ama sizin bir misyonunuz vardır. AK Parti gençlik kollarında yer alanların bir idealleri vardır, onların bir ülküsü vardır. Ona gitmek için bazen her şeyi feda eder. Bu serüvende emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum” dedi.

“TEŞKİLAT DEĞİLİZ, AİLEYİZ”

“Burası donanma kenti. Başörtüsü yüzünden askeriye giremeyen annenin feryadını biz unutamayız” diyen Ceyhan, “O nedenle bu kongreler önemli. Biz kendimizi yenileyebildiğimiz için bugün böyleyiz. Böyle bir kongreyi muhalefet partileri yapamıyor. Yapamama nedenleri birbirlerine düşmeleridir. Kocaeli teşkilatları sorunlarını kendi içerisinde çözmeyi başarmış bir teşkilattır. Biz bir teşkilat değiliz, aileyiz. Kongreler yenilenmeler için vardır. Seçim döneminde bayrağı asmak için sincap gibi direğe tırmanacak genç benim gencim olacaktır. Seçim dönemi dışında da ulaşılmadık genç bırakılmayacak şekilde çalışmalıdır gençlik kolları. Yatarak hiçbir şey olmuyor. Bizim işimiz mücadele etmek, gayret etmek” açıklamalarında bulundu. Selin BECER

İŞTE MURAT UZUNER’İN YÖNETİMİ

Murat Uzuner

Kemal Sarı

Şerif Balaban

Sevinç Ellibeş

Mehmet Kara

Tolga Yazar

Ensar Gökhan Dalkıran

Hüseyin Coşkun

Ahmet Doğan Dilli

Ömer Faruk Bodur

Tarık Karayel

Yusuf Büyük

Ramazan Aydın

Büşra Başyiğit

Sena Çekirdek

Süleyman Şener

Mehmet Ali Kaplan

Hakan Şen

Emrah Kaya

Yılmaz Kor

Yusuf Erdoğan

Zekeriya Aktaş

Havvanur Ece

Batuhan Kocaman

Ali Ruhan Çelik

YEDEK ÜYELER

Yavuz Fırtına

Esmanur İlbayi

Mükremin Keskin

Nurullah Kalyoncu

Ömer Ulufer

Fatih Yige

Haktan Yıldız

Metin Ekşioğlu

Eda Çalışkan

Sevgi Yıldız

Güray Erdem

Recep Kahraman

Emre Bali