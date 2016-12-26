AKP Halep için kampanya hazırlığında

Türk Kızılayı Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek ve yönetimi AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette açıklama yapan İl Başkanı Ceyhan, Halep için hazırlık içerisinde olduklarını açıkladı

Türk Kızılayı Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek ve yönetimi AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan'ı makamında ziyaret etti. Kızılay Kocaeli Şubesi yeni başkanı Cengiz İpek ve yönetiminin katıldığı ziyarette İl Başkanı Ceyhan yaptığı konuşmasında Türk Kızılayı'nın önemli kurum olduğunun altını çizerek Türk Kızılay'ı Kocaeli Şubesinin yeni yönetimine başarılar diledi. Şube başkanı Cnegiz İpek ise konuşmasında görevi 10 gün önce devraldıklarını belirterek "Göreve gelir gelmez kendimizi Halep'e olan yardımların içerisinde bulduk ve yoğun bir çalışmanın içerisine girdik" dedi.

'YARDIM KAMPANYALARIMIZ SÜRECEK'

Yardımlarla alakalı konuşan Ceyhan, "Milletimiz dünyanın neresinde olursa olsun mazlum halkların yanında olmaya devam ediyor. Türk Kızılayı da bu yardımların ulaşımı noktasında çok önemli bir misyon edinmiş durumda. Biz de AK Parti olarak Halep'e yardım kampanyaları düzenlemeye devam edeceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Bizim insanımız zekatı sadece ramazan ayında verilen bir şey zannediyor. Ama zekat yılın her ayında verilmesi gerekiyor. Ramazan ayında verilen zekatlarda bazen ihtiyaç fazlası da doğabiliyor. Bu açıdan Halep'teki mazlumlar için özellikle giyecek yardımı konusunda çalışmalarımız olacak" ifadelerini kullandı. Serkan BORLAK