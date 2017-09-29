AKP hükümeti, eğitimi 15 yıl önceye götürüyor!

Mesut Akbulut

2017-2018 yılı eğitim öğretim başladı…

Başlamasına başladı ama yeni müfredat ile ilgili tepkiler, eleştiriler devam ediyor…

Önceki gün Eğitim İş İstanbul Şubeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Tüm Öğretim Elemanları Derneği (TÜMÖD), Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) İstanbul Şubeleri, Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Türkiye Liseliler Birliği (TLB) ve Onuncu Yıl Köy Derneği, ortak bir bildiri yayınladı… Bildiride de yeni müfredatın içeriği belirtildi, yargıya gidileceğinden bahsedildi…

Dilerseniz, yukarıdaki isimlerini yazdığım dernek ve sendikaların ortak bildirisini birlikte okuyalım;

Bilindiği üzere 17 Temmuz 2017 tarihinde AKP Hükümetinin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından açıklanan ders programları (müfredat) çalışmaları kapsamında 1 -5 -9. sınıf düzeyi için öğretim programlarının hazırlandığını ve bu öğretim yılında uygulamaya başlanacağını diğer sınıf düzeylerindeki değişikliklerin gelecek öğretim yılında uygulanacağını belirtti.

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AKP Hükümetinin Milli Eğitim Bakanı öğretmen, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarının, velilerin de görüşünün alındığını söyleyerek buna “demokratikleşme, eğitimde çok seslilik ve çok görüşlülük” diyor. Oysa bu bir dayatmadır. Milli Eğitim Bakanının 13 Ocak’ta açıklamış olduğu taslak programda karşı çıktığımız hiçbir uyarımız dikkate alınmamış, aksine ders programları daha da ümmetçi bir içeriğe bürünmüştür.

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Bu program önerisi incelendiği zaman:

1.Türkün ve Atatürk’ün olmadığı Türk milletinden bahsedilmediği, ümmet anlayışının her bakımdan egemen olduğu, ortaçağ zihniyetinin hortlatıldığı ,

2.Ulus bilincinin yok sayıldığı, bunun yerinde tarikat ve cemaatlerin öne çıktığı

3.Biyoloji ders programlarından evrim teorisinin ve Darwin’in çıkarıldığı, bunların yerine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde cihat anlayışına uygun kavramların yerleştirildiğini

4.Eski programda yer alan ders kitapları hazırlanırken “Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı ifadelere yer verilmemelidir” ilkesinin yeni programda yer almadığı

5.Edebiyat programlarında 9, 10, 11 ve 12. Sınıflarda konular arasında Atatürkçülükle ilgili toplam 23 konu başlığına bu yeni programda yer verilmediği

6.Edebiyat programlarında “İnanç ve ibadet” değerleri adı altında “dua, din sevgisi, maddi ve manevi temizlik” gibi örnek konu başlıkları ve bunun yanında “iktisat, kanaat ve şükür” değerleri altında da tutumlu olma gibi örnek konu başlıklarının yer aldığı

7.Cumhuriyete düşmanca bakan grup ve kültürlere yer verildiği Cumhuriyet düşmanı anlayışların bu programlarda yer bulduğu,” İstiklal Mahkemeleri’nin kuruluş gerekçeleri, işleyişi ve bu mahkemelere getirilen eleştirilere farklı kaynak ve görüşlerden alıntılar yapılarak yer verilir” denilerek karşı devrimin bu programlarda yer aldığı, “Şeyh Sait İsyanı, Mustafa Kemal’e suikast girişimi ve Kubilay Olayı’nın siyasi sebep ve sonuçları ve meydana getirdiği değişim farklı kaynak ve yaklaşımlardan alıntılarla anlatılmak istenerek devrim tarihimize karşı bir saldırının yer aldığı,

8.“Medeni Kanun’un Türk aile yapısı ve kadının toplumdaki yerinde meydana getirdiği değişimin tartışılması sağlanır.” ifadesiyle kadının toplumda Cumhuriyet devrimiyle kazandığı bütün haklar sorgulandığını, kadın haklarının yok sayıldığı, hangi kadınlarla evlenileceğine kadar “Vahabi” anlayışın egemen olduğu bir programla karşı karşıyayız.

9.Müzik ders programında ilahi türünün dışında diğer müzik türlerinin yok sayıldığı, daha önce dört hafta işlenen İstiklal Marşına yalnızca bir hafta yer verildiğini görmekteyiz.

10.Tarih kitapları incelendiğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin darbelerle anılan bir kimliğe büründürüldüğü görülmektedir. Atatürk ders kitaplarından ‘SÜRGÜNE’ gönderilmiştir. Atatürk’ ü ders kitaplarından çıkarabilirsiniz ama gönlümüzden çıkaramazsınız. Atatürk’ü çıkardıkları ders kitaplarını o kadar özensiz hazırlamışlar ki şimdiden kitap sayfalarını imha etmeye başladılar.

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Yukarıda yalnızca birkaçını açıkladığımız düşünceler bu programın niteliğini ortaya koymaya yetmektedir. Bu yönüyle bu program önerisi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırıdır. Eğitim İş olarak; bu ders programlarını yargıya taşıyacağız.

Bu ders programları cumhuriyet eğitimini ve cumhuriyet kurumlarını ortadan kaldırma girişimidir. Ümmetçi ders programlarının baş sorumlusu Milli Eğitim Bakanını derhal istifaya çağırıyoruz”

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Ortak bildiri böyle…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir ulusal kanalın canlı yayınına çıkıp, “TEOG’u istemiyorum, kaldırın” dedi…

Kaldırıldı…

Şimdi 15 yıl önceki sisteme geçiş için çalışma var…

Üniversite sınavlar böyle olmaz dendi, üniversiteye giriş sınavı değiştiriliyor…

Şimdi 15 yıl önceki sisteme geçiş hazırlıkları var…

AKP hükümeti, Milli Eğitim politikasını yazboza çevirdi…

15 yıl önceki sistemi beğenmedi, 6 bakan değiştirerek yeni bir sistem oluşturmaya çalıştı, ama beceremedi…

Şimdi eskiye dönüş hazırlıkları başladı…

Yani 15 yıldır üretmeye çalıştıkları sistem çöktü…

Ne varsa eski sistemde var deyip, eski dönüşe geçtiler…

Madem 15 yıl önceki sistem iyiydi de, neden 15 yıl Milli Eğitim’i yazboza çevirdiniz diye size sormazlar mı?

Drama okulu için seçme yapılacak

İzmit Belediyesi’nin 4 yıldır başarı ile yürüttüğü Tiyatro Drama Okulu için seçmeler yapılacak.Yetkililerin verdiği bilgiye göre, 8-14 yaş arası 60 asil, 20 de yedek öğrencinin belirleneceği seçmeler bugün saat 10.00 da başlayacak. Belsa B Blok 7.katta gerçekleştirilecek seçmelerde belirlenecek öğrenciler sezon boyunca dans ,uygulamalı tiyatro, yaratıcı drama, gitar, şan, diksiyon gibi dallarda eğitim görecekler. Seçmelere İzmit’te ikamet eden çocukların katılabileceği kaydedildi.

Kuduz hastalığı günü!

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Muhtarlar pil topluyor

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