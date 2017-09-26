AKP hükümetinin beceriksiz politikaları!

Mesut Akbulut

Saadet Partisi Kocaeli İl Teşkilatı, Eylül ayı İl Divan Kurulu toplantısını önceki gün Sabancı Kültür Merkezi’nde yaptı…

Toplantıda konuşan Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, çok önemli mesajlar verdi…

Türkiye’nin Saadet Partisi’nin iktidarına ihtiyacı olduğunu söyledi…

Türkiye şu sıralar Barzani’nin referandumuyla yatıp kalkıyor…

Yapılacak ekonomik yaptırımlardan bahsediliyor…

Ülke ve ümmet olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini söyleyen SP İl Başkanı Nurettin Çelik’in konuşmasını birlikte okuyalım;

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“KANIMIZI DONDURMAKTADIR.”

Ülkemizdeki maddi ve manevi bunalımın her geçen gün artmasının yanı sıra, coğrafyamızdan gelen acı haberler, kanımızı dondurmaktadır.

Manzaralar ve işitilen feryatlar bizlerin sorumluluğunu arttırmakta ve çareleri ısrarla dillendirmeye sevk etmektedir.

Birileri Siyonist temsilcilerle toplantı masalarında görüşerek onlardan medet umsun;

Biz üzerimizdeki büyük vebale binaen İslam Birliği demeye ve dedirtmeye, o birliği tesis edene kadar devam edeceğiz. Dış politikada facia yaşayan hükümet, durumu daha fazla idare edemeyecek, uyguladığı politikalarla içinde bulunduğu çıkmaza çözüm bulamayacaktır.

Eğer böyle devam ederse komşularımızdaki ateşi, bize de sıçratacaktır.

Topraklarımızın işgal edilmemesi, çocuklarımızın düşman çizmeleri altında ezilmemesi için Saadet Partisi’nin iktidara gelmesi elzemdir.

Dünyada yaşanan zulümleri durduracak ve kötü gidişata “Dur” diyecek olan ancak Milli Görüşçülerdir. Türkiye ve Dünyanın selameti için Hakkı üstün tutan Milli Görüş politikalarına ihtiyaç vardır.’’

“BU DÜZEN DEĞİŞECEK”

“Sonu yaklaşan AKP hükümeti, Türkiye’yi de peşinden sürüklemektedir.

Bunlar iş başına geldiği andan itibaren karşılaşılan ülke tablosu ortadadır.

Ekonomisi bozulan ülkede millet borçlandırılmış ve faize mahkûm edilmiştir.

Ülkenin doğusu boşaltılarak işsizlik ve terör her geçen gün artmıştır.

Eğitimi adeta müsveddeye çeviren hükümet; ahlak ve maneviyatı bitirmiş, genç nesilleri sistemin eliyle heba etmiştir.

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“ALIM GÜCÜ AZALDI”

Aile kurumu zedelenmiş toplum yapısında ciddi çöküşler yaşanmıştır.

Yoksulluk artarak, alım gücü azalmış, cebimizdeki para değersizleştirilmiştir.

İsraf bataklığında debelenen belediyelerimiz hizmet üretememekle birlikte, beklentilerimize karşılık verememektedir.

Milletimiz; burada sayamayacağımız onlarca olumsuzluğa, AKP hükümetinin beceriksiz politikaları sebebiyle maruz kalmıştır.

Bizler hiçbir şart ve ortamda umutsuzluğa kapılmayan Milli Görüşçüler olarak biliyoruz ki “Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır.”

Allah’ın inayetiyle bu Siyonist düzen, hakkı haykıran Milli Görüşçülerin elleriyle mutlaka değişecek, yerine adil bir düzen kurulacaktır.”

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“MİLLETE SÖZÜMÜZ VAR”

‘’22 Ekim’de Genel Başkanımızın da teşrif edeceği bir kongre icra edeceğiz. Allah’ın izni ile bu kongremiz büyük yükselişin habercisi olacak ve tüm mazlumlara umut vaat edecektir.

Çok çalışmak ve büyük hedefe ulaşmak mecburiyetindeyiz.

Bu davanın mensupları olarak bizler; 1969 yılında Hoca’mız ile birlikte yola çıkarken, başparmaklarımızı havaya kaldırarak milletimize söz vermiştik.

Evet! Adil bir düzen için sözümüz var.

Faiz zulmünden kurtarmak için sözümüz var.

Şahsiyetli dış politika için sözümüz var.

Ahlak ve maneviyat için sözümüz var.

Iraklı yetimler, Kudüslü öksüzler için sözümüz var.

Düşünce özgürlüğü için sözümüz var.

Parasız eğitim için sözümüz var.

İş garantili okullar açmak için sözümüz var.

Üreterek kalkınmak için sözümüz var.

Üretene pazar bulmak için sözümüz var. Bölmeye değil, bütünleştirmeye sözümüz var.

Yaşanabilir Türkiye için sözümüz var.

Sözde değil, özde adalet için sözümüz var.

Çalan ve çaldıranlara hesap sormaya sözümüz var.

Hakkın hâkimiyeti için çalışmaya sözümüz var.

Kanun değil, hukuk devleti için sözümüz var.

Demagoji ile değil, üreterek kalkınmaya sözümüz var.

Kanmamaya ve kandırmamaya sözümüz var.

Kavgayla değil, kardeşçe çözmek için sözümüz var.

Milletimizin saadet ve selameti için sözümüz var.

Siyonist düzene son vermek için sözümüz var”

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SP İl Başkanı Nurettin Çelik’in görüşleri böyle…

AKP hükümetini beceriksiz politikalar ürettiğini, bu beceriksiz politikalar yüzünden onlarca olumsuzluğa maruz kaldıklarını söylüyor…

AKP hükümetinin dış politikası yıllarca tartışıldı…

Tartışılmaya da devam ediyor…

Türkiye, Barzani’ye çok yüz verdi…

Adamı kırmızı halılarla karşıladı…

Adamın bayrağını Türkiye’de göndere çektirdi…

AKP, Barzani’yi kongreye davet edip, Barzani’yi alkışlattı…

Barzani de yüz alıp, 25 Eylül 2017 tarihinde bağımsızlık referandumuna kadar işi götürdü…

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Şu bir gerçek ki; 25 Eylül 2017 tarihi bir milattır…

Türkiye’nin dış politikası, hiçbir zaman 25 Eylül 2017 tarihinden öncesi gibi olmayacaktır…