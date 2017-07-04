AKP iktidarı OHAL rekoru mu deniyor?

Mesut Akbulut

Saadet Partisi Teşkilatlanmadan Sorumlu Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Avukat Zafer Mutlu, zaman zaman gündeme dair açıklamalarda bulunur. Mutlu, önceki gün de Olağanüstü Hal (OHAL) süreciyle ilgili bir değerlendirmede bulundu… Mutlu, AKP iktidarına (DAHA NE KADAR YETKİYE İHTİYACINIZ VAR?” diye sordu… SP’li Mutlu’nun değerlendirmesini birlikte okuyalım;

15 Temmuz’la memleket olağan dışı bir durum yaşadı, 16 Temmuz’da Cumhurbaşkanı büyük sürprizlerimiz olacak dedi ve sürprizin büyüğünün olağanüstü hale geçmek olduğu anlaşıldı. Millete ikram gibi sunulan bu OHAL koşullarında, ağustosa kadar temizlik yapacağız, yılbaşını bekleyin, referandumu atlatalım, bayramı görelim diye diye 15 Temmuz’un bir yılını geride bıraktık. Fakat sanki bir yıllık sürede olağanüstü hal koşulları ve imkânları yetersizmiş gibi Cumhurbaşkanı bayramlaşma töreninde; ‘Bunu birlikte temizleyeceğiz. Herkes bildiğini söylesin’ diyerek yine ihbar edin çağrısı yaptı. Bir hafta önce de yaptığı açıklamada "kurtulamayacaksınız" diye seslenerek motivasyon sağlamak istedi.

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Saadet Partisi olarak biz cezaevlerinin doldurulmasından ve insanların yargılanmalarından elbette mutluluk duymayız. Fakat ortada olağanüstü hali gerektirecek darbe teşebbüsü söz konusu ise eldeki imkânlarla devlet ve hükümet hukuk çerçevesinde mücadelesini bugüne kadar yapmış olmalıydı..

OHAL SÜRECİNDEN ACİLEN ÇIKILMALI

Olağanüstü halin ülkeye sosyal ve ekonomik maliyeti hesap edilerek ülke bir an önce normale dönmelidir. Yatırımı, üretimi ve çalışma hayatını normalleştirmek için bu darbe girişimi karşısında suçlular ile masumlar birbirinden ayrılmalıdır. Özellikle mütedeyyin milletimizin bu örgütle bağı, örgütsel desteği olmayanlara karşı devletin güvence vermesi gerekirken bir yıldır gazete haberleri dışında resmi ağızdan kesin bir sınırlama bile yapılamamıştır. Çocuğunu dershaneye göndermekle örgüt üyesi olunmayacağını, kimsenin tesadüfen vatan haini olmayacağını, bütün bu süreçte resmi ağızdan söylenememiştir. Bir ilde yargılanan bir bürokrata sorulan sorular başka bir ilde sorulmamakta, bir ilde suç sayılmayan bulgu başka ilde ihraç ya da açığa almaya gerekçe kılınmaktadır.

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Bir ilde yargılanan iş adamı "Beni Pensilvanya’ya falan siyasi götürdü" dediği halde biri mevkiini bile korurken içerideki tüm mal varlığından olmaktadır. Tüm bu örnekler üzerinden anlaşılmaktadır ki ne yazık ki OHAL imkânları iyi değerlendirilememiş, üstelik bir de referandum için fırsata dönüştürülmüştür. Ekonominin ve sosyal hayatın normale dönmesi için gayret gösterilmesi beklenirken yeni bir OHAL yılı için zemin hazırlanmaktadır. Hukuk dairesinde yapılması gerekenler yapıldığı takdirde alınan kararlar her zaman her yerde savunulabilir olacaktır. Saadet partisi olarak bizim çağrımız OHAL sürecinden çıkmak ve ülkeyi olağan haline çevirmek olmalıdır. Aksi halde bunun maliyeti ülkeye ve millete yansımaktadır. Ülkeyi OHAL’lerden kurtardık diyen iktidar şimdi ülke genelinde OHAL rekoru deneme niyetindedir.”

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SP’li Zafer Mutlu’nun görüş ve düşünceleri böyle… Mutlu, Türkiye’nin OHAL sürecinden kurtulması gerektiğini söylüyor… AKP iktidarını, OHAL’de rekor deneme niyetinde olduğunu belirtiyor… Açıkçası ben OHAL’in 2019 yılına kadar devam edeceğini düşünüyorum…