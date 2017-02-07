AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan: Muhalefet çaptan düşmeye başladı

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Hayır diyenler çaptan düşmeye başladılar. Hayır diyenler yalan ve koas üzerine propaganda yapmaya çalışmaktadır. Milletimiz kendilerine en iyi cevabı sandıkta verecektir” dedi.

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan parti binasında basın açıklaması yaptı. Ceyhan basın açıklamasın da “Bundan sonra referandum süreci gelmektedir. İlçe başkanlarımızla bir araya geldik. 2016-2017 ikinci öğretim dönemi başladı. Hep birlikte eğitimin daha kaliteli olması için çalışmaktayız. Çanakkale’de deprem yaşandı. Depremi en iyi hatırlayan Kocaeli’dir. Terörle mücadelemiz devam etmektedir. Ülke içinde ve dışında mücadelemiz devam ediyor. Eylem yapmadan önüne geçilmektedir. Fırat Kalkanı’nda Elbab’da sona yaklaşıldığı görülmektedir. Terörden temizlenmektedir. DEAŞ ile en etkili mücadele eden sadece Türkiye’dir. Orada terör bitmesi sonrasında bizde olan Suriyeli’ler geri dönecektir. İlimizde 10 şüpheli de göz altına alınmıştır. Adalet gerekeni yapacaktır.

ZOR BİR SÜREÇ OLDU

Bugün 7 Şubat il başkanlığı görevinde iki yılı geride bıraktık diyen Ceyhan “Ne zaman geçtiğini bilmiyoruz. 10 yıldır başkanlık yapmış gibi hissediyorum. Çok yoğun bir süreç yaşandı. 7 Haziran seçimlerinin haricinde bir şey gözükmezken bende kolay il başkanlığı beklerken ülkemizin yaşadığı sorunlar, seçimde oyların düşmesi, çukur operasyonları arkından seçim yaşandı. 7 Haziran hüznünü 1 Kasım seçimlerinin sevinci bıraktı. 5 ay içerisinde hüznü ve mutluluğu milletimiz bizlere yaşatmıştır. 1 Kasım seçimleri sonrasında şımarıklık yapılmamıştır. 15 Temmuz süreci yaşadık. O süreci yaşadık. İl başkanlığındaydık. 4 gün burada program yapılması sonrasında Perşembe Pazarı’nda devam edildi. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin” açıklamasında bulundu.

BELEDİYELERİN PERFORMANSLARI BAŞARILIDIR

Teşkilat çalışmalarına devam ediyoruz. 18 ayda birinci olduk diyen Ceyhan “Genel Merkez tarafından birinci sıraya bakılmıyor. Disiplin içerisinde çalışmalarımız devam ediyor. İki yıllık süre zarfında teşkilatın birbirleriyle olan hukukuna riayet ettik. Her zaman bir arada olduk olmaya devam ediyoruz. Her yöneticinin aileleriyle bir araya geldik. Hukukumuzun gelişmesine yardımcı olmuştur. STK’ları önemsedik. 2016 yılından itibaren STK’larla bir araya gelmeye başladık. sorularına ve sorunlarını dinledik. 6 ilçemizi tamamladık. 6 ilçede de yapılacaktır. 12 ilçe belediyelerin performansları masaya yatırılmıştır. 3 yılını dolduran belediyelerimizin söz verilen projelerin durumları masaya yatırılmıştır. Bir çok belediye yüzde 60 seviyesinin yukarısına çıkmışlardır. Beyan edilmeyen projelerde hizmete sokulmuştur” ifadelerini kullandı.

BEL ALTI SİYASET OLMAYACAK

İl başkanlarıyla bir araya geldik diyen İl Başkanı Ceyhan “SP ev sahipliğinde Gebze’de bir araya geldik. Bu konuyu önemsiyoruz. Birbirimizin hukukuna saygı duyulması noktasında bir görüş birliği vardır. Kürsüden herkes kendi görüşlerini dile getireceklerdir. Bel altı siyaset olmayacaktır. İl başkanları olarak şehit ailemizi ziyaret ettik. Mart ayında ev sahibi olacağız. İlçe başkanlarımızın tamamı Ankara’da temasları olacaktır. Kendilerine neler yapacakları anlatılacaktır” dedi.

REJİM BELLİDİR

SKM çalışmaları başlatıldı diyen Ceyhan “Bu yönde bütün hazırlıklar tamamlanmıştır. Her eve gideceğiz. Neden “evet” denilmesi gerektiğini anlatacağız. Yüzde 65 ve üzerine çıkacağız. MHP’de kendi çalışması içerisinde olacaktır. Bu kitapçıklarda 18 maddenin ayrıntıları yer almaktadır. Şubat ayının ilk yarısına kadar mahalle seviyesinde eğitimler verilmektedir. Muhalefetin iftiraları ve yalanları hakkında teşkilatımız bilgilendirilmektedir. Daha anlaşılır muhalefet ve hayırcılar tarafından atılmış olan iftira ve yaşananları anlatıldığı broşürler hazırlanmaktadır. Neden hayır diyorsunuz diyenlerin CHP Genel Merkezi tarafından bu kararın alındığı söylenmektedir. Anayasa değişikliği sadece hükümet değişikliğidir. Rejime 1923 yılında karar verilmiştir. Bundan sonra da cumhuriyet rejimi olacaktır. Yalan ve iftiraları ile bir yere varılamaz. Muhalefet çaptan düşmektedir. Hükümet sistemidir. Ülkemizin istikrarı için önemlidir” açıklamasında bulundu.

HAYIR CEPHESİ

AKP ve MP evet demektedir diyen Ceyhan “Hayır diyecekleri görmekteyiz. Vatandaş kararını verecektir. PKK, Kandil, AB, FETÖ hayır demektedir. Taraflar bellidir. Vesayete karşı mücadele ediyoruz. Çıkan karara herkes saygılı olacaktır. Milletten bir yana sıkıntımız yoktur. Dünya da ki ülkelerin hepsi kendisine uygun sistem geliştirmiştir. Safsatalar hakkında milletimize bilgi vereceğiz. Hezeyanın sonucudur. Boşluk vermeden çalışmaya devam edeceğiz. Diğer partiler halktan geçer oy alamayacağını düşünüyorlar. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan öte ülkemizin durumu için bu sistem olmalıdır. Son vesayet kalesi olan parlamenter sitemde yaşanan tıkanma aşılmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

HAYIRCILARA MİLLET BEDELİNİ ÖDEDİR

Gençlere sahip çıkılmalıdır diyen İl Başkanı Ceyhan “Meclis milletin özüdür. Gençlerimizin önü açılmaktadır. Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında İstanbul’u feth etmiştir. Biz gençleri tribünde değil sahada görmek istiyoruz. Gençler sandıkta eveti patlatacaklardır. Kampanyanın başınayız. Henüz kampanya başlamadı. Hayırcılar kaos üzerine planlama yaptığı görülmektedir. Şubat ayının sonunda konular makul olacaktır. Vatandaşımıza derdimizi anlatalım. Biz gemiyi tek kaptan ile yönetelim demekteyiz. 10 yılla sınırlandırılmıştır. Muhalefet akıllı şeyler üretsinler. Hayırcılara millet bedelini ödedirler” ifadelerini kullandı.

“BOMBAYI SANDIKTAN EVET ÇIKINCA GÖRECEKLER”

CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in 18 yeni anayasa maddesinin meclise atılmış 18 bomba gibi olacağını ifade etmesine yönelik açıklamalarda bulunan Ceyhan, “Eğer bir gence 18-25 arasına seçilme yaşı getirmek bomba atmaksa evet. Ama gençlere bu özgüveni vermezsek biz ülkemizin kalkınamayacağını düşünüyoruz. Biz Fatih’in torunlarıyız diyoruz bir de. Ben geçlere inanıyorum. Başbakanımız da gençlerimize güveniyor. Bu temsiliyetleri istiyoruz. Gençler sandıkta evet çıkarttığı zaman bombanın nasıl patladığını göreceğiz” değerlendirmesinde bulundu. Serkan BORLAK