AKP il yürütme kurulunda değişiklik

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan gerçekleştirdiği basın toplantısında il yürütme kurulunda gerçekleşen değişiklikleri açıkladı

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan gerçekleştirdiği basın toplantısında il yürütme kurulunda gerçekleşen değişiklikleri açıkladı. Yeni değişikliklerle birlikte Teşkilat Başkanı Abdullah Eryarsoy olurken Tanıtım ve Medya Başkanlığı yapan Ahmet Berberoğlu Seçim İşleri Başkanı oldu. Berberoğlu'ndan boşalan Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevine ise partinin genç isimlerinden Yusuf Akın getirildi.

DEĞİŞİKLERİN ARDINDAN YENİ GÖREV DAĞILIMI

Mehmet Uzunoğlu- Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı

Abdullah Eryarsoy- Teşkilat Başkanı

Ahmet Berberoğlu- Seçim İşleri Başkanı

Yusuf Akın- Tanıtım ve Medya Başkanlığı

Mehmet Türkel- Dış İlişkiler Başkanı

Orhan Faruk Barış- Sosyal İşler Başkanı

Hüseyin Kurt- Yerel Yönetimler Başkanı

Adnan Turan- Ekonomik İşler Başkanı

Emel Ceyhan Balcıoğlu- Halkla İlişkiler Başkanı

İshak Yıldırım- Mali ve İdari İşler Başkanı

İrfan Ayar- ARGE Başkanı

Arif Aküzüm- İnsan Hakları Başkanı

Veli Haldız- Çevre Şehir ve Kültür Başkanı

Gülcan Kocabıyık- İl Sekreteri

TEŞKİLAT BAŞKANI ABDULLAH ERYARSOY

SEÇİM İŞLERİ BAŞKANI AHMET BERBEROĞLU

TANITIM VE MEDYA BAŞKANI YUSUF AKIN

EKONOMİ İŞLERİ BAŞKANI ADNAN TURAN

AR-GE BAŞKANI İRFAN AYAR

İNSAN HAKLARI BAŞKANI ARİF AKÜZÜM