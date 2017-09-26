AKP il yürütme kurulunda değişiklik

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan gerçekleştirdiği basın toplantısında il yürütme kurulunda gerçekleşen değişiklikleri açıkladı. Yeni değişikliklerle birlikte Teşkilat Başkanı Abdullah Eryarsoy olurken Tanıtım ve Medya Başkanlığı yapan Ahmet Berberoğlu Seçim İşleri Başkanı oldu. Berberoğlu'ndan boşalan Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevine ise partinin genç isimlerinden Yusuf Akın getirildi.
DEĞİŞİKLERİN ARDINDAN YENİ GÖREV DAĞILIMI
Mehmet Uzunoğlu- Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı
Abdullah Eryarsoy- Teşkilat Başkanı
Ahmet Berberoğlu- Seçim İşleri Başkanı
Yusuf Akın- Tanıtım ve Medya Başkanlığı
Mehmet Türkel- Dış İlişkiler Başkanı
Orhan Faruk Barış- Sosyal İşler Başkanı
Hüseyin Kurt- Yerel Yönetimler Başkanı
Adnan Turan- Ekonomik İşler Başkanı
Emel Ceyhan Balcıoğlu- Halkla İlişkiler Başkanı
İshak Yıldırım- Mali ve İdari İşler Başkanı
İrfan Ayar- ARGE Başkanı
Arif Aküzüm- İnsan Hakları Başkanı
Veli Haldız- Çevre Şehir ve Kültür Başkanı
Gülcan Kocabıyık- İl Sekreteri
TEŞKİLAT BAŞKANI ABDULLAH ERYARSOY
SEÇİM İŞLERİ BAŞKANI AHMET BERBEROĞLU
TANITIM VE MEDYA BAŞKANI YUSUF AKIN
EKONOMİ İŞLERİ BAŞKANI ADNAN TURAN
AR-GE BAŞKANI İRFAN AYAR
İNSAN HAKLARI BAŞKANI ARİF AKÜZÜM