AKP İzmit ilçenin başkan adayı belli oldu.

AKP İzmit ilçe başkanlığı için yapılan temayülün ardından Alper Doğan, Hasan Ayaz ve Emel Ceylan Balcıoğlu, Ankara'ya genel merkeze giderek mülakata katıldı.

İZMİT İLÇEDE ADAY HASAN AYAZ

Genel merkezdeki mülakatın ardından temayülde partililer tarafından en çok oyu alarak birinci olan Hasan Ayaz partinin genel merkezinde yapılan mülakat sonucunda 30 Eylül Cumartesi günü tek listeyle yapılacak olan İzmit İlçe Başkanlığı kongresine aday olarak açıklandı.Ahmet HAZER

AKP İzmit İlçe Başkan Adayı Hasan AYAZ