AKP İzmit’te Başbakan’lı kongre

AKP İzmit İlçe Olağan Kongresi bugün saat 11.00’de Hasan Gemici Spor Salonu’nda yapılacak

AKP İzmit İlçe teşkilatının olağan kongresi bugün Hasan Gemici Spor Salonu’nda saat 11.00’da gerçekleşecek. Mevcut Başkan Ali Korkmaz’ın görevi Hasan Ayaz’a devredeceği kongrede tek liste ile yapılacak.

430 DELEGE BULUNUYOR

Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılacağı kongrede 400 delege ve ilçenin mevcut yönetimi ile birlikte toplam 430 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Hasan Ayaz’ın yeni ilçe başkanı seçileceği kongre öncesi 25 kişilik yönetim listesi oluşturuldu. 13 yedek yönetim kurulu üyesinin seçileceği kongrede 101 kişilik il delegeleri de belirlenecek.

LİSTEDE KİMLER VAR?

Kongre hazırlıkları ile ilgili olarak açıklama yapan başkan adayı Hasan Ayaz, yönetim kurulu ile ilgili isimlerin belirlendiğini, son ana kadar değişiklik ihtimali bulunduğu için isimleri açıklamayacaklarını söyledi. Kulislere göre ise Recep Yıldız, Ceyhun Yalçın, Semra Aksoy ve mevcut yönetim kurulu içerisinde bulunan Ali Güney, Abdullah Saburlu, Nurullah Yılmaz, Turgay Aydıner, Zehra Aynacı da Ayaz’ın listesinde olacağı öne sürülüyor.