AKP Karamürsel’de Ekin yeniden başkan

Mevcut başkan Gülsüm Ekin’in yeniden aday olduğu kongre Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Kongreye katılanlar arasında AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Fevzi Utaş ve meclis üyeleri katıldı.
“KOŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Kongrede konuşan ve yeniden göreve seçilen Gülsüm Ekin, önceki dönemde görev yapan yöneticilerine teşekkür ederek, “Çıktığımız bu yolda, durmadan yorulmadan koşmaya devam edeceğiz” dedi. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, ilçe başkanı Recep Demirel, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve il başkanı Şemsettin Ceyhan da birer konuşma yaparak partilileri selamladı.
YÖNETİM KURULU
Gülsüm EKİN
Canan GENÇ
Candan TAŞKAN
Deniz ÇETİNKAYA
Dilek DURMUŞ
Emine ERSEÇKİN
Emine KAYA
Gönül ÇİMEN
Hacer ŞAHİN
Hafize ÇİLİV
Hatice Nuray ÜSTE
Hülya YILDIZ
İnci BAKİ
Nebahat AŞILAR
Nezahat BAŞARAN
Nilüfer DEĞER
Nilüfer Naile ÜNAL
Özlem ÖZKUT
Sıdıka AKSOY
Zeynep DİKDEMİ