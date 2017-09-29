AKP Karamürsel’de Ekin yeniden başkan

AKP Karamürsel İlçe Kadın Kolları 5. olağan kongresi dün gerçekleşti

Mevcut başkan Gülsüm Ekin’in yeniden aday olduğu kongre Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Kongreye katılanlar arasında AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Fevzi Utaş ve meclis üyeleri katıldı.

“KOŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kongrede konuşan ve yeniden göreve seçilen Gülsüm Ekin, önceki dönemde görev yapan yöneticilerine teşekkür ederek, “Çıktığımız bu yolda, durmadan yorulmadan koşmaya devam edeceğiz” dedi. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, ilçe başkanı Recep Demirel, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve il başkanı Şemsettin Ceyhan da birer konuşma yaparak partilileri selamladı.

YÖNETİM KURULU

Gülsüm EKİN

Canan GENÇ

Candan TAŞKAN

Deniz ÇETİNKAYA

Dilek DURMUŞ

Emine ERSEÇKİN

Emine KAYA

Gönül ÇİMEN

Hacer ŞAHİN

Hafize ÇİLİV

Hatice Nuray ÜSTE

Hülya YILDIZ

İnci BAKİ

Nebahat AŞILAR

Nezahat BAŞARAN

Nilüfer DEĞER

Nilüfer Naile ÜNAL

Özlem ÖZKUT

Sıdıka AKSOY

Zeynep DİKDEMİ