AKP Karamürsel’in gündemi kongreler

AKP Karamürsel İlçe Teşkilatının gündemi "Kongreler"

AKP Karamürsel İlçe yönetimi, son haftalık toplantısında 6. olağan kongre ve 15 Temmuz gündemli olağan ilçe yönetim kurulu toplantısını icra etti. Konu hakkında konuşan ilçe başkanı Recep Demirel, “Kongre takvimi işlemeye başladı. 6. olağan kongre komisyonu da belirlendi. Süreç şimdiden partimize ve Karamürsel’imize hayırlı olsun” dedi.