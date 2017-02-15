  • BIST 88.233
  • Altın 143,520
  • Dolar 3,6385
  • Euro 3,8450
  • Kocaeli : 2 °C
  • İstanbul : 4 °C
  • Sakarya : 2 °C

AKP Kartepe Mart'ta sahaya iniyor

»
AKP Kartepe Mart'ta sahaya iniyor
AKP İlçe Başkanı Hasan Kandaz “Referandum öncesinde SKM çalışmalarına başladık. Mart ayında milletvekillerimizle birlikte sahada olacağız” dedi.

AKP Kartepe 53’ncü İlçe Danışma meclis toplantısı yapıldı. Meclis toplantısında “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” hakkında partililere bilgi verildi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde yapılan danışma meclisine İlçe Başkanı Hasan Kandaz, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, il ve ilçe yöneticilerinin yanı sıra mahalle başkanları da katıldı.

 

KOLAY OLMADI

Danışma meclisinin basın açık bölümünde söz alan İlçe Başkanı Hasan Kandaz “Siyasetin buhranlı yıllarında milletimizin talebi ile AK Parti kuruldu. AK Parti kurulduğu 2002 yılında bu yana milletten aldığı emaneti sizlerden gelen talepleri hızlı bir şekilde tekrara halkımıza hizmet olarak döndürmeye işbaşına geldiği o zaman bu zamana kadar çalıştı. Ama bunca yapılan hizmetleri anlatmaya günler yetmez. Bu hizmetler yapılırken hiçbiri kolay olmadı” dedi.

 

YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Avrupa da krizler konuşulmaktadır diyen Kandaz “Güney doğumuzda teröre karşı süren mücadele, Suriye’de operasyonlarımız devam ediyor. Hal böyle iken yatırımlar devam etmektedir. Yapılan yatırımlar sıradan yatırımlar değildir. Geçmiş yıllarda başbakanlar bugün bizim adını dahi unuttuğumuz projeler için illere gider açılış törenleri yapılırdı. Bizlerde temel atma törenleri değil milyonlar harcanarak yüzlerce proje bir seferde açılıyor” açıklamasında bulundu. 

 

MART AYINDA SAHADA OLACAĞIZ

Önümüze gelen 18 maddelik anayasa değişikliği halkımızdan gelecek olan talepleri daha hızlı bir şekilde 2023, 2071 hedeflerimiz vardır bunun içinde anayasal değişikliği yapmamız gerekiyor diyen Kandaz “TBMM’nde gece gündüz çalışan milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Muhalefetin itibarsızlaştırma çalışmalarına karşın, hatta bir milletvekilinin de ayağını ısırdılar. Burada milletvekillerimiz metanetle çalışmıştır. Bu akşam Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında bilgilendirme alacağız. SKM çalışmaları başladı. Mart ayında milletvekilleriyle sahada olacağız” ifadelerini kullandı. İlçe Başkanı Kandaz’ın konuşması sonrasında basına kapalı olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında İl Başkan Yardımcısı Emel Ceylan Balcıoğlu tarafından sunum yapıldı. Serkan BORLAK

akp-010.jpg

Etiketler: , ,
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suriyelilerin keyfi yerinde bizim Mehmetçiğin canı çıkıyor13 Şubat 2017 Pazartesi 17:10
  • Baran: Bu parti meselesi değil, vatan meselesi13 Şubat 2017 Pazartesi 13:08
  • Belediyeler, salonları CHP'ye kapattı12 Şubat 2017 Pazar 19:23
  • Leyla Atakan ve arkadaşlarını anmak12 Şubat 2017 Pazar 17:10
  • Hürriyet: Kitapların sorumluları yargı önüne çıkacak12 Şubat 2017 Pazar 16:16
  • Akşener 'Hayır'lı yola kına yakarak çıktı12 Şubat 2017 Pazar 13:04
  • Akşener: 80 Milyon kere hayır12 Şubat 2017 Pazar 12:42
  • Kadınlar nasıl dövülmeli?11 Şubat 2017 Cumartesi 17:15
  • Referandum tarihi kesinleşti!11 Şubat 2017 Cumartesi 12:45
  • AK kadınlardan coşkulu program11 Şubat 2017 Cumartesi 08:10
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim