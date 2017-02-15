AKP Kartepe Mart'ta sahaya iniyor

AKP İlçe Başkanı Hasan Kandaz “Referandum öncesinde SKM çalışmalarına başladık. Mart ayında milletvekillerimizle birlikte sahada olacağız” dedi.

AKP Kartepe 53’ncü İlçe Danışma meclis toplantısı yapıldı. Meclis toplantısında “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” hakkında partililere bilgi verildi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde yapılan danışma meclisine İlçe Başkanı Hasan Kandaz, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, il ve ilçe yöneticilerinin yanı sıra mahalle başkanları da katıldı.

KOLAY OLMADI

Danışma meclisinin basın açık bölümünde söz alan İlçe Başkanı Hasan Kandaz “Siyasetin buhranlı yıllarında milletimizin talebi ile AK Parti kuruldu. AK Parti kurulduğu 2002 yılında bu yana milletten aldığı emaneti sizlerden gelen talepleri hızlı bir şekilde tekrara halkımıza hizmet olarak döndürmeye işbaşına geldiği o zaman bu zamana kadar çalıştı. Ama bunca yapılan hizmetleri anlatmaya günler yetmez. Bu hizmetler yapılırken hiçbiri kolay olmadı” dedi.

YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Avrupa da krizler konuşulmaktadır diyen Kandaz “Güney doğumuzda teröre karşı süren mücadele, Suriye’de operasyonlarımız devam ediyor. Hal böyle iken yatırımlar devam etmektedir. Yapılan yatırımlar sıradan yatırımlar değildir. Geçmiş yıllarda başbakanlar bugün bizim adını dahi unuttuğumuz projeler için illere gider açılış törenleri yapılırdı. Bizlerde temel atma törenleri değil milyonlar harcanarak yüzlerce proje bir seferde açılıyor” açıklamasında bulundu.

MART AYINDA SAHADA OLACAĞIZ

Önümüze gelen 18 maddelik anayasa değişikliği halkımızdan gelecek olan talepleri daha hızlı bir şekilde 2023, 2071 hedeflerimiz vardır bunun içinde anayasal değişikliği yapmamız gerekiyor diyen Kandaz “TBMM’nde gece gündüz çalışan milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Muhalefetin itibarsızlaştırma çalışmalarına karşın, hatta bir milletvekilinin de ayağını ısırdılar. Burada milletvekillerimiz metanetle çalışmıştır. Bu akşam Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında bilgilendirme alacağız. SKM çalışmaları başladı. Mart ayında milletvekilleriyle sahada olacağız” ifadelerini kullandı. İlçe Başkanı Kandaz’ın konuşması sonrasında basına kapalı olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında İl Başkan Yardımcısı Emel Ceylan Balcıoğlu tarafından sunum yapıldı. Serkan BORLAK