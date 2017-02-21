AKP Kartepe SKM kuruldu

AKP Kartepe SKM Başkanlığına İlçe Teşkilat Başkanı Niyazi Aydın ve yönetim kurulu geldi.

Yardımcılığına ise Ali Koç, Ahmet Atlı, Şeref Merttürk, Hülya San Şener, Emine Yıldırım, Fatih Çelikbilek, Elif Uygun, Zafer Turhan, Deniz Yıldız getirildi. İlçe binasında ilk toplantıyı yaparak çalışmalara başladılar. İlçe Başkanı Hasan Kandaz ve yardımcısı Yusuf Özdemir de SKM başkanı ve yardımcılarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.