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AKP Kartepe'de kadın kolları başkanı belli oldu

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AKP Kartepe'de kadın kolları başkanı belli oldu
AKP Kartepe İlçe Kadın Kolları Başkan adayları Emine Tandoğan Özdemir, Emine Yıldırım, Elif Uygun Cuma AKP Genel Merkezi’nde mülakata girdi. Mülakat sonucu AKP Genel Merkez Kadın Kolları Emine Tandoğan Özdemir’i aday olarak açıkladı.

AKP Kartepe Kadın Kolları teşkilatları heyecanlı bir bekleyiş içerisinde. Cuma günü saat 13:00’de 3 isim AKP Genel Merkez’inde birebir mülakatlara aldı ve nihai karar açıklandı. Mülakat sonucunda AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Emine Tandoğan Özdemir’i aday olarak açıkladı. Selin BECER

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