AKP Kocaeli referandum hedefini açıkladı!

Genç Kocaelililer Derneği’ne (GKD)konuk olan AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan referandum ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu

CEYHAN, “GKD KENTİN MARKASI”

Farklı siyasi görüşleri tek çatı altında birleştiren ve bütün siyasi partilere eşit mesafede duran Genç Kocaelililer Derneği (GKD) 16 Nisan’da gerçekleşecek referandum öncesi siyasi parti il başkanlarını ağırlamaya başladı. GKD’nin ilk konuğu AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan oldu. GKD’nin her zaman ayrı bir yeri olduğunu ve burada farklı fikirlerden beslendiğini söyleyen Ceyhan, “GKD Kocaeli’nin bir markası buraya gelmekten keyif alıyoruz” dedi.

İL YÖNETİCİLERİ VE DAVETLİLER KATILDI

GKD Başkanı Sedat Köse ve dernek yöneticilerinin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete AK Parti İl Başkan Yardımcısı Av. Emel Ceylan Balcıoğlu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nuri Güney, AK Parti Gölcük İlçe yöneticilerinden Temel Erten, Doç. Dr. Selçuk Koç, İKM Başkanı Ahmet Aydın ve çok sayıda davetli katıldı.

CEYHAN, “KİMSE BİZE YATIN DİYE OY VERMEDİ”

Milletin Cumhurbaşkanını doğrudan seçmesi doğru bir adımdır diyen Ceyhan , “ Biz 15 yıldır millet ne dediyse onu yaptık. 7 Haziran da seçilemediğimizde kendimizi sorguladık ve eksiklerimizi araştırdık. 5 ay sonra doğru adımlar attığımızı gören millet bize zirveyi gösterdi. Bizim tek güvencimiz milletimiz. Bizler en büyük mücadeleyi milletimizle beraber 15 Temmuz akşamında verdik. Milletimizin bize verdiği güveni boşa çıkarmamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2001 yılının Türkiyesi ile 2016 yılının Türkiyesine baktığımızda Türkiye’nin nereden nereye geldiğini hepimiz görüyoruz. Bunları yapmakla övünmüyoruz. Bunları zaten yapmak bizim borcumuz. Yatın diye kimse bize oy vermedi. 15 yıllık süreçte sürekli gül bahçesinden geçtiğimizi söyleyemeyiz. Geçen süreçte içten ve dıştan kaynaklanan sorunlarla karşılaştık”

“SEÇME HAKKI VERİYORSAK SEÇİLME HAKKI DA VERMELİYİZ”

Milletvekili seçilebilme yaşının 25'ten 18'e indirilmesiyle ilgili gösterilen tepkilere cevap veren Ceyhan, “ Bu konu yanlış anlaşılıyor lise sıralarından adam alıp milletvekili yapmayacağız. 22 23 yaşında uzmanlığını tamamlamış bir cerraha, 25 yaşına gelmeden milletvekili olamazsın diyemeyiz. Mecliste neredeyse bastonla yürüyen 60-70 yaşında milletvekillerimiz oluyor da , 18 yaşında bir gencimiz neden milletvekili olamıyor? Bizim gençlerimize güvenmemiz lazım. 18 yaşındaki gençlerimize seçme hakkı veriyorsak seçilme hakkı da vermeliyiz. Milletvekillerinin emekliliği konusunda çok yanlış bir algı bulunmaktadır. Sanki seçilen her milletvekilinin, milletvekilliği görevinin sona ermesi sonrasında, milletvekili emekli aylığına hak kazandığı düşünülmektedir.Oysaki bir milletvekili de diğer tüm çalışanlar gibi hizmet yılı ve yaş koşuluna tabidir. Özetle bir milletvekilinin sadece seçildiği için hemen emekli aylığı alması gibi bir durum söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

“MİLLETİMİZİN VERECEĞİ KARARA SAYGI DUYUYUZ”

Vesayetin tek sahibi millettir diyen Ceyhan,“ Kocaeli’de hedefimiz yüzde 65 ‘evet’ ama sonuç ne olursa olsun milletimizin vereceği karara saygı duyuyuz" dedi. Ceyhan’ a teşekkür eden GKD Başkanı Sedat Köse ve yönetimi günün anısına plaket takdim etti. Nurşah ŞAHİN