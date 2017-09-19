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AKP Körfez Başkan adayı belli oldu

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AKP Körfez Başkan adayı belli oldu
Körfez Başkan adayı Şener Söğüt oldu.

AKP'de yapılan İstişareler ve değerlendirmeler sonucunda 6. Olağan Körfez İlçe Kongresinde Başkan Adayı Şener Söğüt oldu.

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