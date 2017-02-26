Ankara Arena spor salonunda gerçekleşen ‘’Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Yeni Anayasa’’ için yapılacak halk oylaması ile alakalı lansman programına AKP Körfez İlçe teşkilatları katıldı. Yaklaşık 250 kişi ile yapılan katılım ve salondaki etkinlik Akkörfez’i bir adım öne çıkardı.Özellikle Gençlik ve Kadın Kollarının tribünlerdeki kurmuş olduğu hakimiyet Başbakan Binali Yıldırım’ın dikkati çekerek övgü aldı. Kocaeli milletvekillerinin yakın ilgisi Osman Badem başkanlığında körfez ilçe teşkilatlarının üzerine yoğunlaşırken Akkörfez yine üzerine düşeni fazlasıyla yaparak Kocaeli teşkilatları içindeki lokomotif görevini yerine getirdi.
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AKP Körfez İlçe teşkilatı Ankara'da dikkat çekti
Ankara Arena spor salonunda gerçekleşen ‘’Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Yeni Anayasa’’ için yapılacak halk oylaması ile alakalı lansman programına AKP Körfez İlçe teşkilatları damga vurdu.
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