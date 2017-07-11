AKP Körfez’de delegeler tamam

AKP Körfez İlçe 6.Olağan Kongre delege taslak çalışmaları, parti tüzüğü çerçevesinde yapılıyor

AKP Körfez İlçe Başkanı Osman Badem başkanlığındaki komisyon, 36 mahallede 400 delege için ön çalışmaları tamamladı. Delege seçimlerinin olmazsa olmazı parti üyesi olmak ve parti programlarına katılım sağlayıp davaya dertlenmek olarak nitelendirilirken bu kriterler kapsamında mahalle başkanları seçimlerini belirleyip ilçedeki komisyona sundu. Bundan sonra 13 Temmuz’da il başkanlığından gelen komisyona sunulup son şekli verilecek. Daha sonra askıya çıkacak listeler 26 Temmuz’da kesinleşmiş olarak genel merkeze sunulacak. 6’ncı olağan kongrenin ilk ayağı tamamlanmış olacak.