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AKP Körfez’de gençler sandık çalışmalarını tamamladı

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AKP Körfez’de gençler sandık çalışmalarını tamamladı
Sandık yönetim kurulu üyeleri ile sıkça bir araya gelen AKP Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Başkan Kadir Alçık ‘Sandığa sahip çıkıyoruz’ programlarını tamamladı.

Referandum çalışmalarının startını veren AKP Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Alçık, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte sandık çalışmalarını tamamladı. Gençlere verdiği önemi her platformda vurgulayan Alçık, “Yeni Türkiye ve Yeni Anayasa hedefimizi gerçekleştirmek için çok çalışmamız gerekiyor. Bizim nazarımızda yorulmak yok. Çalışmak, çok çalışmak var. Devletimizin bekası, milletimizin huzur ve refahı için yılmadan, aşk ile çalışacak ve mücadelemizi sürdüreceğiz. Gördüğüm kadarı ile genç kardeşlerimiz referanduma hazır” dedi.

 

FİNALİ YAPILDI

Kadir Alçık ve ekibi ‘Sandığa sahip çıkıyoruz’ programları kapsamında Kirazlıyalı Mahallesi, Şirinyalı Mahallesi, Agâh Ateş Mahallesi, Ağustos Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kışladüzü Mahallesi, Yukarı Hereke Mahallesi’ndeki sandık sorumluları ile bir araya gelerek, programın finalini gerçekleştirdi.

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