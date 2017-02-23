AKP Körfez’de gündem eğitim

AKP Körfez Teşkilatı, referandum öncesindeki eğitim programlarını sürdürüyor.

Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleşen son eğitim toplantısına katılan İl Başkan Yardımcısı Emel Ceylan Balcıoğlu, partilileri önemli konular hakkında bilgilendirdi.AKP Körfez İlçe Teşkilatı’nın, 16 Nisan’da yapılacak olan referandum ile ilgili çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve yeni anayasa ile ilgili yapılan eğitim çalışmalarına büyük ağırlık veriliyor. Tüm mahalle teşkilatlarını tek tek eğitime alan parti yöneticileri, son programını ise Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.

AÇILIŞI BADEM YAPTI

Toplantıya katılan AKP İl Başkan Yardımcısı Av. Emel Ceylan Balcıoğlu, yaptığı sunum ile partilileri referandum ve yapılacak parti çalışmaları hakkında bilgilendirdi. İlçe ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları yönetimlerinin yanı sıra belediye meclis üyelerinin katılım sağladığı eğitim programının açılışı konuşmasını AKP Körfez İlçe Başkanı Osman Badem yaptı.

BARAN DA KONUŞTU

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da toplantıda partilileri selamladı. Daha sonra konuşan İl Başkan Yardımcısı Av. Emel Ceylan Balcıoğlu, önemli konular hakkında bilgilendirmede bulundu.