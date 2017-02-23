  • BIST 89.138
  • Altın 143,265
  • Dolar 3,5626
  • Euro 3,7711
  • Kocaeli : 1 °C
  • İstanbul : 10 °C
  • Sakarya : 1 °C

AKP Körfez’de gündem eğitim

»
AKP Körfez’de gündem eğitim
AKP Körfez Teşkilatı, referandum öncesindeki eğitim programlarını sürdürüyor.

Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleşen son eğitim toplantısına katılan İl Başkan Yardımcısı Emel Ceylan Balcıoğlu, partilileri önemli konular hakkında bilgilendirdi.AKP Körfez İlçe Teşkilatı’nın, 16 Nisan’da yapılacak olan referandum ile ilgili çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve yeni anayasa ile ilgili yapılan eğitim çalışmalarına büyük ağırlık veriliyor. Tüm mahalle teşkilatlarını tek tek eğitime alan parti yöneticileri, son programını ise Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.

 

AÇILIŞI BADEM YAPTI

Toplantıya katılan AKP İl Başkan Yardımcısı Av. Emel Ceylan Balcıoğlu, yaptığı sunum ile partilileri referandum ve yapılacak parti çalışmaları hakkında bilgilendirdi. İlçe ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları yönetimlerinin yanı sıra belediye meclis üyelerinin katılım sağladığı eğitim programının açılışı konuşmasını AKP Körfez İlçe Başkanı Osman Badem yaptı.

 

BARAN DA KONUŞTU

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da toplantıda partilileri selamladı. Daha sonra konuşan İl Başkan Yardımcısı Av. Emel Ceylan Balcıoğlu, önemli konular hakkında bilgilendirmede bulundu.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhuriyet Kadınları “Hayır” diyor23 Şubat 2017 Perşembe 12:10
  • Suriyeliler hakkında kafaları karıştıran açıklamalar...23 Şubat 2017 Perşembe 10:33
  • CHP'li vekil Hürriyet, Karamürsel'de23 Şubat 2017 Perşembe 09:15
  • Haydar Akar, bir orada bir burada23 Şubat 2017 Perşembe 08:35
  • Sabah 9 akşam 5 dönemi resmen bitti!23 Şubat 2017 Perşembe 08:06
  • AKP’li Korkmaz: Hedefimiz % 6023 Şubat 2017 Perşembe 05:00
  • AKP, CHP’ye boyun eğdirecek mi?22 Şubat 2017 Çarşamba 17:15
  • Güya referandumu Yüksek Seçim Kurulu yürütüyor22 Şubat 2017 Çarşamba 17:15
  • SP'li Mutlu: Asıl tehlike 'Evetçilerle' 'Hayırcıları' kutuplaştırmaktır22 Şubat 2017 Çarşamba 12:43
  • CHP'li Sarıbay: Aydın Ünlü'yü ciddiye alamıyorum22 Şubat 2017 Çarşamba 11:53
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim