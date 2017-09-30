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AKP Körfez’de mahalle başkanlarına plaket verildi

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AKP Körfez’de mahalle başkanlarına plaket verildi
AKP Körfez İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevil Özbek, kadın kollarında mahalle başkanı olarak görev yapan kişilere plaket verdi.

Özverili çalışmalarından dolayı mahalle kadın kolları başkanlarına teşekkür eden Sevil Özbek, “Çok başarılı çalışmalara hep birlikte imza attık. Çalışmalarınız her zaman takdir edildi. Fedakarca yapmış olduğunuz çalışmalarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim"dedi. 

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