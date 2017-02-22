AKP üyesi bin 200 kişinin seçmen listelerinde ismi yok

AKP İzmit İlçe Başkanlığı’nda gerçekleştirilen mahalle başkanları toplantısında askıya çıkan seçmen listelerinde ismi çıkmayan bin 250 kişinin AKP üyesi olduğu belirtildi.

AKP İzmit İlçe Başkanlığı’nda teşkilat çalışmaları hızla devam ediyor. Her kademede referandum çalışmaları için programlamalar devam ederken, İlçe Teşkilat Başkanı Çağlayan Duman geçtiğimiz gün mahalle başkanları ile bir araya geldi. Parti binasında düzenlenen ve 102 mahalle başkanının eksiksiz katılım sağladığı toplantıda İlçe Seçim İşleri Başkanı Ali Güney de hazır bulundu. Toplantıda 25 Şubat’ta Ankara Arena Spor Salonu’nda parti genel merkezinin referandum çalışmalarını başlatacağı programa katılım konusu görüşüldü.

SEÇİM OFİSLERİ AÇILACAK

Toplantıda aynı zamanda, referandum sürecinde mahallelerde yapılacak olan çalışmalar, mahalle başkanları ile değerlendirildi. Her mahallede gerçekleştirilecek olan eğitim programları için mahalle başkanlarından yer belirlemeleri istendi. Toplantıda konuşan Teşkilat Başkanı Çağlayan Duman, Referandum sürecine Ankara’da yapacakları program sonrasında start vereceklerini, bu süreç içerisinde mahalle başkanlarıyla mahallelerde yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

SEÇMEN LİSTELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Duman aynı zamanda Ankara’da gerçekleştirilecek program için de İzmit’ten 6 otobüsle gidecekleri bilgisini verdi. İlçe Seçim İşleri Başkanı Ali Güney de, seçmen listeleri hakkında bilgi vererek, askıya çıkan seçmen listelerinde ismi çıkmayan bin 250 kişinin AKP üyesi olduğunun tespit edildiğini ve bu isimlerin, bilgilerini güncellenmek üzere mahalle başkanlarına bildirildiğini söyledi. Yapılan güncellemelerin ardından listeye çıkmayan isimlerin YSK’ya bildirileceğini ifade etti.