AKP, Varlık Fonu ile kamu varlıklarına EL Mİ KOYDU?

Mesut Akbulut

AKP Hükümeti bir karar aldı… Aldığı kararla Milli Piyango ve at yarışları, Ziraat Bankası, BOTAŞ, Borsa İstanbul, THY ve Halk Bankası’nı Varlık Fonu’na devretti.

Varlık Fonu’un başına da Yiğit Bulut, Kerem Alkin, Himmet Karadağ ve Oral Erdoğan’ı getirdi…

Getirmesine getirdi de, her geçen gün tepkiler artıyor…

Tepkilerden biri de Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Kocaeli Şubesi’nden geldi…

EMO Kocaeli Şubesi, “AKP, KAMU VARLIKLARINA EL KOYDU” başlıklı bir açıklama yaptı…

EMO Kocaeli Şubesi’nin açıklamasını birlikte okuyalım;

“Denetimsiz bir şekilde kamu kaynaklarını satmak, rehin ve ipotek vermek üzere Varlık Fonu kuran AKP, referandum öncesinde devletin elinde kalan son büyük kamu kuruluşlarına el koydu. Türksat`tan PTT`ye, Telekom`da kalan kamu hisselerinden BOTAŞ, TPAO, ETİ Maden ve Çay İşletmeleri`ne, Borsa İstanbul`dan Türk Havayollarına, Ziraat Bankası`ndan Halk Bankası`na varıncaya kadar 11 büyük kamu kuruluşu ve birçok arazi Varlık Fonu`na devredildi. Kamu kaynaklarını dilediği gibi kullanmak, yandaşlara aktarımlar yapmak, kamu hisselerini ipotek ettirerek para bulmak, piyasalara kimlerin çıkar elde edeceği bilinmeyen müdahaleler ve manipülasyonlarda bulunmak anlamına gelen Varlık Fonu`na yapılan bu aktarımlar kabul edilemez.

KURUMLARDA DENETİMSİZLİK

Resmi Gazete`nin dünkü mükerrer sayısında yayımlanan 9756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Ziraat Bankası, BOTAŞ, TPAO, PTT, Borsa İstanbul, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş, Türk Telekom`daki yüzde 6.68`lik Hazine hissesi, Eti Maden, Çay İşletmeleri" Türkiye Varlık Fonu`na aktarıldı. Özelleştirme kapsamındaki Türk Havayolları`nın yüzde 49.12 hissesi ile Halkbank`ın yüzde 51.11 hissesi de özelleştirme kapsamından çıkarılarak ÖYK kararıyla Türkiye Varlık Fonu`na devredildi. Bu devirler, kamu kurumlarının yönetimlerinin devredilmesinden öte aktarımlar içermektedir. Türkiye Varlık Fonu Yasası`na göre aktarılan bu kamu kurumları üzerinde iktidarın denetimsiz bir şekilde yapabileceği uygulamalar şöyle ortaya çıkmaktadır:

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- Bu şirketlerdeki kamu paylarını istediği gibi satabilir.

- Bu kurumların almış oldukları sermaye piyasası araçlarını, fon katılma paylarını, kira sertifikalarını, gayrimenkul sertifikalarını, yabancı yatırım araçlarını ve her türlü yatırım araçlarını satabilir. Aynı şekilde istediği yatırım araçlarını da satın alabilir.

- Varlık Fonu`na aktarılan kuruluşların her türlü para piyasası işlemlerine de iktidar kendi çıkarları doğrultusunda yön verecektir. Kamu kuruluşlarının bütçe dengeleri değil, iktidarın parasal kaynak ihtiyacı öncelikli olarak kamu zararına uygulama kararları verilebilecektir.

-Hem ulusal hem de uluslararası piyasada her türlü ticari ve finansal işlemi yapabilecektir. İstediği projelere kaynak yaratmak adına dış proje kredisi bulabilmek için yani yurtdışından para bulmak adına bu kamu kuruluşlarını rehin, ipotek verebilecektir.

-Aktarılan kamu kurumlarının taşınmazlarını dilediği gibi satabilecektir.

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SİYASAL ÇIKARLAR

Bu kadar geniş yetkilerle oluşturulan Türkiye Varlık Fonu üzerinden iktidar kamu kurumlarını kişisel ve siyasal çıkarlar doğrultusunda kullanacak, ama hiçbir şekilde denetlenemeyecektir. Fonun tüm işlemleri Sayıştay, TBMM ve Kamu İhale Kurumu denetimlerinin dışına çıkarılmıştır. Ayrıca Türkiye Varlık Fonu`nun işlemleri ve kararları KİT mevzuatı, devlet personel düzenlemeleri, Rekabet Kanunu`ndan da muaf kılınmıştır. Tüm bunlarla da yetinilmemiş, işlemlerinden her türlü vergi ve kesinti kaldırılmıştır. Yani yapılacak satışlarda alıcılara büyük vergi muafiyetleri de getirilmiştir. Denetim diye öngörülen yalnızca Başbakan`ın belirleyeceği sözde bağımsız denetimdir.

BÜYÜK RANT OLANAKLARI

Cumhuriyet tarihimizin hiçbir döneminde böylesine büyük rant aktarım olanakları yaratan düzenlemeler TBMM`den geçmemiş, bu kadar pervasızca kamu kurumları iktidarın çiftliğine çevrilmemiştir. İktidara bu kamu kuruluşlarının babalarının malları değil, bu ülkenin insanlarının alın terini taşıyan yılların birikimi olduğunu hatırlatıyor, iktidarın kendi çıkarları doğrultusunda bu kuruluşları kullanmaya kalkmasının en hafif deyimiyle sıkça kullandıkları "milli iradeye" saygısızlık olduğunu söylüyoruz. Bu ülke, bu ülkenin varlıkları sahipsiz değildir. Sabahın bir sahibi vardır…”

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EMO; aralarında PTT, Telekom, Türksat, BOTAŞ, TPAO ve Eti Maden’in de bulunduğu 11 kamu kuruluşu ve birçok arazinin Varlık Fonu’na devredilmesine yukarıdaki gibi tepki gösterdi.

EMO, bu ülkenin sahipsiz olmadığını ifade etti.

Kamu kaynaklarını dilediği gibi kullanmak, yandaşlara aktarımlar yapmak, kamu hisselerini ipotek ettirerek para bulmak, piyasalara kimlerin çıkar elde edeceği bilinmeyen müdahaleler ve manipülasyonlarda bulunmak anlamına gelen Varlık Fonu’na yapılan bu aktarımların kabul edilemez olduğunu açıkladı…

Anlaşılan AKP Hükümeti tarafından alınan Varlık Fonu kararı daha çok tartışılmaya devam edilecek.

Başkan Baran’a da bu davranış yakışırdı

İlçedeki kurumlar, STK’lar sık sık Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ı ziyaret ediyorlar. Kendilerine yakın görüyorlar… Önceki gün de Körfez Ülkü Ocakları Başkanı Zafer Kılıç ve yönetimi Baran’ın konuğu oldu. Kılıç, ziyarette Baran’a Türk bayrağı hediye etti. Başkan Baran, kendisine hediye edilen Türk bayrağını da öperek teslim aldı. Ülkü ocaklarına bu hediye, Baran’a da bu davranış yakışırdı.

Referandum sonrası il başkanları toplanacak mı, toplanmayacak mı?

AKP, CHP, MHP, SP, DSP, BBP ve DP il başkanları, her ayın ilk pazartesi günü toplanıyor… Durum değerlendirmesi yapıyor… İl Başkanları önceki gün SP İl Başkanı Sinan Ejderoğlu ev sahipliğinde Gebze’de toplandı. Toplantıda referandumun centilmence geçmesi konusunda fikir birliğine varmışlar. ‘bu masa referandum sonrasında da bozulmayacak demişler…

Referandum yaklaştıkça, söylemler sertleşecek… İl başkanlarının referandum sonrası toplanacak mı, toplanmayacak mı? Görüşü olan bana mail atabilir…

Derince’ye Ada Ekspresi müjdesi!

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, önceki gün açıkladı… Dedi ki; Arifiye, Sapanca, İzmit, Gebze ve Pendik hattında günlük seferlerini sürdüren Ada Ekspresi, Mayıs ayı itibariyle Derince Tren İstasyonu’nda da duracak. Derince için çok güzel bir gelişme… Gümrüğün, Körfez’den tekrar Derince’ye getirilmesi, Ada Ekspresi’nin Mayıs ayında Derince’de duracak olması, Derince için büyük kazanç. Öncelikle de en büyük kazanç Deniz Mahallesi’nin… Zaman zaman Başkan Bulut’u eleştirsek de, bu iki gelişmeden dolayı kendisini kutluyoruz…