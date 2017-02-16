AKP ve CHP, Hacivat-Karagöz kavgası mı yapıyor?

Mesut Akbulut

Saadet Partisi Derince İlçe Başkanı Halil Kayın, sert açıklamalarıyla dikkat çekiyor…

Zaman zaman Derince Belediyesi’ni, zaman zaman da AKP hükümetini eleştiriyor…

Kayın önceki gün içe divan toplantısında 16 Nisan’da yapılacak referandumu değerlendirdi…

Halil Kayın şunları söyledi;

“Elhamdülillah işgal altında değiliz…

Evimiz, ocağımız, yurdumuz bombalanmıyor…

Irak’ta, Suriye’de, Filistin’de, Doğu Türkistan’da olduğu gibi savaş ve zulüm sebebi ile çocuklarımız babasız, kadınlarımız kocasız kalmıyor.

Hayatta kalanlarımız sığınacak ülke aramıyor.

Bunun için ne kadar hamdetsek azdır.

Ancak bu belalar bugün bizim ülkemizde yok diye rahat olamayız…

Bizim inancımız ‘komşusu açken tok yatan bizden değildir’ der.

Ülke olarak Müslüman komşularımızın çoğu zulüm ve baskı altında iken bizler rahat uyuyamayız.

Nitekim ateş bizim kapımızı da çalmıştır.

Neredeyse her gün bir ilimizde terör örgütleri canlı bombalar patlatıyor.

Bu örgütler Irak ve Suriye’nin kuzeyinde yuvalanmışlar, haçlı ve siyonist zihniyetli ülkeler adına vekalet savaşı yürütüyorlar.

Askerimiz bu terör örgütlerinden gelecek musibetleri engellemek için sınır ötesi harekatta mücadele ediyor.

El-Bab’dan da her gün şehit haberleri alıyoruz.

Onlar biz rahat uyuyalım diye bu toprakları, bu aziz vatanı korumak için şehit oluyorlar.

Bu milletin evlatları “Çanakkale Ruhu” ile ülke için mücadele ediyorlar.

Onlar orada AKP’lilik, CHP’lilik yapmıyorlar.

Ülke tehdit altında iken, peki neden içerde referandum nedeniyle AKP ile CHP arasında kayıkçı kavgası devam ediyor.

AKP çıksın önümüze getirdiği anayasa değişikliğine neden “EVET” desin bu millete onu anlatsın. CHP de çıksın bu anayasa değişikliğinde nerelerde ikna olmamış, neden “HAYIR” desin bu millete onu anlatsın.

Bunlar biliyorlar ki; bilgi ile siyaset yaparlarsa bu millet ikisine de prim vermez.

O zaman biz bu milleti bilgilendirmeyelim, taraf yapalım, kutuplaştıralım diyorlar.

Karşımıza geçip Hacivat -Karagöz kavgası yapıyorlar.

Kutuplaşan toplumda öfke artar.

Öfkeli insan ise tercihlerini düşünmeden yapar.

Biz Saadet Partisi olarak diyoruz ki Ey Aziz Milletim düşünelim, düşünerek karar verelim.

Söz konusu memleketin geleceği ise atılan imzalar önemlidir.

Biz bu referandumda bir mutabakatın altına imza atacağız.

Anayasalar toplumsal mutabakat metnidir.

Fakat görünüşe göre CHP pek ikna olmamış gibi duruyor.

El-Bab’da CHP’lilerin evlatları da şehit oluyorsa, anayasa değişikliğinde CHP’nin de mutabakatı sağlanmalıydı.

Meclis dışı partilerinde önerileri dikkate alınmalıydı.

Nitekim Saadet Partisi olarak anayasa değişikliği ile ilgili önerilerimizi prensipler olarak hem Cumhurbaşkanına, hem başbakana, hem de meclisteki partilere mektup gönderdik.

Fakat önümüze getirilen cumhurbaşkanlığı sisteminde önerilerimizin dikkate alınmadığını görmekteyiz.

Biz Saadet Partisi olarak başkanlık sistemine karşı değiliz.

Ancak önümüze ne gelirse “evet” diyecek değiliz.”

SP’li Halil Kayın’ın açıklamaları böyle…

Kayın, AKP neye “evet”, diyeceğimizi, CHP de niye “hayır” diyeceğimizi anlatsın diyor…

Ben de şunu söylemek istiyorum…

Yeni anayasa maddesinin 18 maddesi değiştiriliyor…

Değiştirilmek istenen 18 madde, her yerde bulunabilir…

Saadet Partisi’nin AKP veya CHP’nin “evet” veya “hayır” anlatımına ihtiyacı yok…

18 maddenin bütününe bakıldığında zaten FOTOĞRAF ortada…

18 maddenin bütününe bakıldığında Türkiye’ye hangi sistemin getirilmeye çalışıldığı ortada…

SP’nin Kayın’ın referandumla ilgili söylemlerinde AKP ve CHP için, “karşımıza geçip Hacivat -Karagöz kavgası yapıyorlar” görüşüne katılmıyorum…

AKP, Türkiye’ye tek adam sistemini getirmek için her yolu mubah sayıyor…

CHP de Türkiye’ye tek adam sisteminin getirilmemesi için çaba gösteriyor…

SP’li Kayın meseleyi, “Hacivat-Karagöz kavgası” kadar basite indirgememeli…

SP’li Kayın da 18 maddelik yeni anayasa paketinin fotoğrafını çekmeli, safını belirlemeli ve buna göre çalışma yapmalı diye düşünüyorum…

MHP’li Ünlü değil, Ülkü Ocakları istemiş

Dün köşemde “MHP’li Ünlü istiyor, AKP’li belediyeler yapıyor” başlıklı bir yazı yazdım. Yazımda şunları ifade edim, “ MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, şu sıralar AKP’li belediyelere istediğini yaptırıyor… Zira, AKP ve MHP “evet” saflarında… Ünlü, Alpaslan Türkeş’in adının bir yere verilmesini istedi. Büyükşehir Belediyesi de Alpaslan Türkeş’in adını D-100 Yahya Kaptan kavşağındaki köprüye verdi… Ünlü bu kez Körfez Belediyesi’nden İzmir Ege Üniversitesi’nde öldürülen Fırat Çakıroğlu’nun isminin bir sokağa veya caddeye verilmesini istedi… Körfez Belediyesi de Ünlü’nün bu isteğini yerine getirdi ve Güney Mahallesi’ndeki Sefa Caddesi’nin adını Fırat Çakıroğlu Caddesi olarak değiştirdi… Bakalım Ünlü’nün üçüncü isteği ne olacak?”

Körfez Ülkü Ocaklarından yazıma itiraz geldi… Körfez’den arayan Körfez Ülkü Ocaklarından bir arkadaş şunları söyledi, “ Mesut Bey. Yazınızda MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün Körfez Belediyesi’nden bir sokak veya caddeye Fırat Çakıroğlu’nun ismini verilmesini istediğini yazmışsınız. Bu doğru değil. Körfez Ülkü Ocakları Başkanı Zafer Kılıç, Körfez Belediyesi’nden bu istekte bulunmuştur. Körfez Belediye Başkanı da Zafer Kılıç’ın isteğini yerine getirdi ve bir caddeye Fırat Çakıroğlu’nun ismini verdi. Bunu Aydın Ünlü’nün isteği gibi yazmışsınız. Bu doğru değil. Aydın Bey, sadece törende orada bulunmuştur. Aynı şekilde MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu da oradaydı…” dedi.

Körfez Ülkü Ocakları’nın açıklamasını yukarıda ifade ettim. Yani caddeye Fırat Çakıroğlu isminin verilmesi MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün değil, Körfez Ülkü Ocakları Başkanı Zafer Çakır’ın fikriymiş… Bu böyle biline…

İş adamı Vahit Yıldırım’ın feryadı!

Kocaeli’de Vali Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında yapılan Milli İstihdam Seferberliği toplantısında yılsonuna kadar 57 bin 713 kişinin işe alınacağı açıklandı. Toplantıya Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Başkanı Vahit Yıldırım’ın konuşması damga vurdu. Yıldırım, “Üretimden çekileceğim” diyerek şunları söyledi;

“15 gün önce fabrikama hırsız girdi, SGK’dan görevliler geldi, fabrikamda kaçak yabancı çalışanlar varmış. Tek tek sordular oradaki çalışanlara. Rapor tuttular gittiler. Bunu ihbar edeni de bulamadım. Ben artık pes ettim, üretimden tamamen çekileceğim ”dedi.

Bunun üzerine Vali Güzeloğlu, Yıldırım’a “Haksız bir şekilde kimsenin yıpranmasına müsaade etmeyiz. Yatırımcıları olumsuzluğa itmek doğru değil…” dedi

Büyükşehir Belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, da, “Ben pes etmenizi anlamıyorum Vahit Bey’in morali bozulmuş. Büyük bir oyun oynanıyor. Bizlerin moralini çökertme gayretindeler. Mücadele edeceksiniz kardeşim” dedi.

Yıldırım’ın bu konuşması üzerine Vali Güzeloğlu, konunun araştırılması için Vali yardımcılarını görevlendirdi. Bakalım bu araştırmadan nasıl bir sonuç çıkacak.