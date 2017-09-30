AKP Yeniyalı'da çalışmalar konuşuldu

AKP Körfez İlçe Yeniyalı Mahalle Kadın Kolları Teşkilatı, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

AKP’li kadınlar yaptıkları toplantıda son dönemdeki parti çalışmalarını değerlendirdi. Mahalle Kadın Kolları Sema Güler, toplantıda ayrıca geride kalan bir haftalık dönemin yanı sıra yaklaşan ilçe kongresi hakkında bilgiler paylaştı.