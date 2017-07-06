AKP yarın saat 19.00 Antikkpaı Restaurant'ta aylık olarak yapılan İl Danışma Meclisi Toplantısı'nı gerçekleştirecek. Milli Savunma Bakanı ve AKP Milletvekili Fikri Işık'ın ile diğer milletvekillerinin toplantıya katılım göstereceği bekleniyor. Toplantıda yaklaşan kongre sürecinin ele alınacağı ve ilçelerin durumunun görüşüleceği öğrenildi.
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AKP'de gündem: Kongreler
AKP, yarın düzenleyeceği İl Danışma Meclisinde yaklaşan kongre takvimini ele alacak
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