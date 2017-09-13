AKP’de İl Başkanı Ceyhan’a neden sahip çıkılmıyor?

M.Tanzer Ünal

Dün AKP’den “önemli bir isim” aradı.

Dedi ki:

*Gazetelerde okuyoruz… CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan hakkında önemli iddialarda bulundu.

*Şemsettin Ceyhan, bu iddialara “İftira” dedi.

*Arkasından Tahsin Tarhan bir açıklama daha yaptı, “Kendine güveniyorsan gel bir televizyon kanalında tartışalım” çağrısında bulundu.

*Tahsin Tarhan’ın bu çıkışından bir gün sonra CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay devreye girdi, milletvekiline destek vererek “Şemsettin Ceyhan hakkındaki suçlamalara cevap vermelidir” dedi.

*Tahsin Tarhan-Şemsettin Ceyhan polemiğinde CHP İl Başkanı Sarıbay Tahsin Tarhan’a destek çıktı. Ama şu ana kadar AKP’de 13 belediye başkanı ve 7 milletvekilinden hiç biri Şemsettin Ceyhan’ın yanında yer almadı.

*Neden acaba?

Evet, AKP’deki önemli ismin sorduğunu biz de soralım:

Neden bu kavgada Şemsettin Ceyhan yalnız bırakıldı?

Milletvekilleri ve belediye başkanları neden Şemsettin Ceyhan’a sahip çıkmadılar?

Yoksa iddialarda gerçek payı mı var?

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Sağlıkta eskiye dönüş bence iyi oldu

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6 yıl öncesini hatırlayın…

Hükümet, Kanun Gücünde Kararname çıkarmış…

“Sağlıkta yeni bir dönem başlıyor, her şey eskisinden daha iyi olacak demiş, uygulamaya başlamıştı.

Üçlü sisteme geçilmişti.

Daha hızlı ve verimli çalışma amaçlanmıştı.

Sağlık müdürlükleri üçe ayrıldı:

*Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği.

*Halk Sağlığı Müdürlüğü.

*Sağlık Müdürlüğü.

Aradan 6 yıl geçti, baktılar ki…

*Üçlü yapıda bürokrat sayısı arttı…

*Yetki ve sorumluluk karmaşası başladı…

*Üç kurum arasında koordinasyon sorunu yaşandı…

*Yaratılan bürokrasi, hizmetlerde gecikmelere neden oluyor…

*Hedeflendiği gibi hızlı ve verimli hizmet verilemiyor…

*Üstelik yeni açılan kadrolar cemaatler tarafından paylaşılmış…

Karar verdiler, eski sisteme dönüyorlar.

Yani 6 yıl önceki sisteme…

“Tek çatı” yönetimine…

Şöyle olacak:

*İl sağlık müdürü.

*Kamu hastanelerinden sorumlu il sağlık müdür yardımcısı.

*Halk sağlığından sorumlu il sağlık müdür yardımcısı.

Demek neymiş?

“Değiştirdim” demekle…

“Düzeltiyorum” demekle…

“Ben daha iyisini yapıyorum” demekle…

Devlet hizmeti daha hızlı ve verimli olmuyormuş.

Olan, boşa giden 6 yıla oldu.

Olan, 6 yılda yandaş kadrolara harcanan milyarlarca liraya oldu.

6 yıl sonra döndük dolaştık, yine aynı noktaya geldik.

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Bence yakında “Defterdarlık” da geri gelir

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Sağlıktaki üçlü sistem, biliyorsunuz “Maliye”de de var.

Eskiden Maliye Bakanlığı’nın illerdeki tek sorumlusu “Defterdar” idi.

2005 yılında üçlü sisteme geçildi.

Tabii bütün illerde değil, sadece 29 ilde.

Üretimi ve geliri iyi, zengin illerde…

Geri kalan 52 ilde “eski sistem” devam ediyor.

Yani defterdar, Maliye Bakanlığı’nın bütün işlerinden sorumlu!

Aralarında Kocaeli’nin de bulunduğu 29 ilde ise “Maliye Bakanlığı” şöyle yönetiliyor:

*Defterdar.

*Vergi Dairesi Başkanlığı.

*Vergi Denetim Kurulu.

Bu üç birim, birbirinin amiri memuru değil.

Her biri direkt Ankara’ya bağlı.

Defterdar, Maliye Bakanı’na…

Vergi dairesi başkanı, gelir idaresi başkanına…

Vergi denetim kurulu, vergi denetim kurumuna…

Öyle tahmin ediyorum, tıpkı Sağlık Bakanlığı’nda olduğu gibi Maliye Bakanlığı’nda da bu konuda sıkıntı var.

Yakında “eskiye dönüş” olacağı konuşuluyor.

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Neye ne kadar zaman harcıyoruz?

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*23 yılımız uykuda geçiyor.

*12 yılı televizyon seyrine harcıyoruz.

*7.5 yılı yemek sofrasında tüketiyoruz.

*3.5 yılımızı banyo keyfine ayırıyoruz.

*1.5 yılı telefonla konuşarak geçiriyoruz.

Hayat, ilk nefesle başlar son nefesle biter.

Doğumla ölüm arasında ürettiklerimiz, tükettiklerimiz ve yaptıklarımızdır hayat.

Yukarıda beş kalemde yaptıklarımız, toplam 47.5 yıl ediyor.

Diğer yaptıklarınızın, kaç yıl kaç ay tuttuğunu da siz hesap edin.

Bu bilgileri, Medikal Akademi internet sitesinden aldım.

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2 görüş

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*”Kadının son sözü, erkeğin yumruğundan daha serttir.” Bop HARLEY

*”Birisinin uşağı olan yüksek mevkideki kişi olmaktansa, en alt sınıfta gariban olmayı tercih ederim.” DİYOJEN