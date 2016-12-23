AKP’de il başkanları toplantısı yapıldı

AKP tarafından düzenlenen 114’üncü genişletilmiş il başkanları toplantısı genel merkez binasında gerçekleşti.

Bu toplantıda il başkanı Şemsettin Ceyhan’a Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ve İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman eşlik etti.

TÜRKİYE BÜYÜK BİR MÜCADELE İÇİNDE

Toplantıda konuşan AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, terörle mücadelenin sınır içi ve dışında devam ettiğini söyledi. Bu mücadelenin Türkiye’nin bekası için verildiğini ifade eden Yıldırım, “Bölgede var olmak istiyorsak bu mücadeleyi vermeliyiz. Terörün Türkiye'yi vesayet altına almasına izin vermeyeceğiz. Terör ve şiddet, Türkiye'yi, demokrasimizi ve hukuk yolundaki kararlılığımızı sona erdiremeyecek” diye konuştu.

“BÜYÜK ESERLER KAZANDIRDIK”

AKP döneminde ülkeye büyük eserler kazandırıldığını ifade eden Yıldırım, “İki kıtayı denizin 106 metre altından tünelle birleştirdik. Dünyada krizden yatırımlar tamamen durmuşken, Türkiye bir yılda yeni açılışlar yaptı. 30 Haziran'da Osman Gazi Köprüsü'nü, 26 Ağustos'ta Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü ve 20 Aralık'ta da Avrasya Tüneli'ni hizmete aldık. Bu alanda istikrarın getirdiği hizmetin ne demek olduğunu bütün dünyaya gösterdik” ifadesini kullandı.

“TEKLİFİMİZİ VERDİK”

Anayasa değişikliği ile ilgili gündemi de değerlendiren Yıldırım, şöyle konuştu: “MHP Genel Başkanı Bahçeli ile yaptığımız görüşmede bu konuda prensipleri belirledik ve 10 Aralık’ta da teklifimizi Meclis’e sunduk. Şimdi artık iş TBMM’de 316 imzayla teklifimizi verdik. AK Parti üzerine hesap yapanlar, sonunda kendileri mosmor olur. AK Parti 14 yıldır her krizde ülkenin sorunlarını çözen geleceğe aydınlık yarınlarını hazır eden bir partidir.”