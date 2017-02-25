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AKP'de tarihi gün!

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AKP'de tarihi gün!
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması tanıtım kampanyası, Başbakan Binali Yıldırım tarafından Ankara Arena Spor Salonu’nda açıklanacak.

Partililer, coşkulu bir şekilde Başbakan Yıldırım’ı beklerken salonda dikkat çeken önemli ayrıntılar arasında 15 Temmuz şehidi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un dev fotoğrafları ile Büyük Birlik Partisi’nin kurucusu merhum Muhsin Yazıcıoğlu, MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş, 15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir, şehit polis Fethi Sekin, Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan, Turgut Özal ve Adnan Menderes’in fotoğrafları yer alıyor. Dün gece Kocaeli'den kalkan 40 otobüs tanıtım kampanyası için Ankara'ya vardı. AKP Kocaeli İl Teşkilatı toplam 2 bin kişi Ankara Arena Spor Salonu'nundaki yerini aldı.

 

81 İLDEN GELDİLER

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması tanıtım kampanyası, Başbakan Binali Yıldırım tarafından Ankara Arena Spor Salonu’nda açıklanacak. 81 ilden gelen vatandaşlar salonu tamamen doldururken salona sığmayan vatandaşlar için çadırlar oluşturuldu. Salonda, ‘Yıkılmadık, yıkılmayacağız, aksine biz daha yeni başlıyoruz’, ‘Türkiye’nen meselesi gençlerin meselesidir’ pankartları dikkat çekti. AKP Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından yayımlanan ‘Tercih Evet’ başlığıyla basılan gazete tüm partililere dağıtıldı. 23 sayfadan oluşan gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, parti teşkilatının faaliyetlerinin anlatıldığı haberler yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin faydalarının anlatıldığı bölümde ise, vatandaşlara 18 maddelik sisteminin detayları veriliyor.

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Salonda, Büyük Birlik Partisi’nin kurucusu merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in fotoğrafları da partililer tarafından açıldı. 15 Temmuz şehidi Ömer Halis Demir, şehit polis Fethi Sekin, Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan, Turgut Özal ve Adnan Menderes’in de fotoğrafları yer aldı.
Başbakan Yıldırım’ın salona gelmesinden önce, ‘Daima aşk daima millet’ ve ‘Tek sevdamız Türkiye’ şarkıları partililere dinletildi. Partililerin bulunduğu bölümlerde yer alan koltuklara Türk bayrakları bırakıldı. Sosyal medyada oluşturulan, 'DaimaMilletKararımızEvet' hastanginden ise vatandaşlar paylaşımlarını yaptı.
Yoğun güvenlik önlemlerinin de alındığı görülürken, polis noktalarında vatandaşların emniyeti için gerekli bütün tedbirler alındı. Partililere, parti teşkilatı tarafından hazırlanan kumanyalar dağıtıldı. Salona sığmayan ve programı takip etmek isteyen vatandaşlar için salon dışına led ekranlar kuruldu. İşitme engelli gönüller tarafından, aralarında parti teşkilatından isimlerin de yer aldığı video ile 'Tabii ki' evet klibi hazırlandı.

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