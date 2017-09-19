AKP'li adaylar Ankara yolcusu

AKP’de Kandıra ve Körfez’de aday belirleme çalışmasında sona gelindi. Genel merkez tarafından davet edilen isimler İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ile birlikte Ankara’ya gitti

AKP’de İlçe başkan belli olmayan Kandıra, Körfez’de mülakat için belirlenen aday adayları Ankara’ya gitti. Saat 19.00’de Genel Merkez’de Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, Bölge Koordinatörü Murat Yıldırım, İl Koordinatörü Osman Boyraz, aday adayları ile mülakat yapacak. Mülakatın ardından Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş iki ilçenin başkan adayını açıklayacak.

HER İLÇEDEN ÜÇ İSİM

7 Eylül’de temayülü yapılan ve 21 Ekim’de kongresi gerçekleştirilecek olan Körfez’de 12 aday adayı arasında yapılan mülakat ve istişarelerin ardından üç isim belirlendi. Körfez’de Şener Söğüt, Fehmi Öztürk ve Halil Küçük Ankara’ya gidecek isimler. 4 Ekim’de kongresi yapılacak olan Kandıra’da ise 8 aday adayı arasında Avukat İrfan Kurt, Erol Ölmez ve Ayhan Kılıç genel merkeze davet edildi. Adaylar İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ile birlikte Ankara’ya gitti.