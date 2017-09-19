  • BIST 105.909
  • Altın 147,217
  • Dolar 3,4951
  • Euro 4,1881
  • Kocaeli : 31 °C
  • İstanbul : 30 °C
  • Sakarya : 31 °C

AKP'li adaylar Ankara yolcusu

»
AKP'li adaylar Ankara yolcusu
AKP’de Kandıra ve Körfez’de aday belirleme çalışmasında sona gelindi. Genel merkez tarafından davet edilen isimler İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ile birlikte Ankara’ya gitti

AKP’de İlçe başkan belli olmayan Kandıra, Körfez’de mülakat için belirlenen aday adayları Ankara’ya gitti. Saat 19.00’de Genel Merkez’de Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, Bölge Koordinatörü Murat Yıldırım, İl Koordinatörü Osman Boyraz, aday adayları ile mülakat yapacak. Mülakatın ardından Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş iki ilçenin başkan adayını açıklayacak. 

 

HER İLÇEDEN ÜÇ İSİM

7 Eylül’de temayülü yapılan ve 21 Ekim’de kongresi gerçekleştirilecek olan Körfez’de 12 aday adayı arasında yapılan mülakat ve istişarelerin ardından üç isim belirlendi. Körfez’de Şener Söğüt, Fehmi Öztürk ve Halil Küçük Ankara’ya gidecek isimler. 4 Ekim’de kongresi yapılacak olan Kandıra’da ise 8 aday adayı arasında Avukat İrfan Kurt, Erol Ölmez ve Ayhan Kılıç genel merkeze davet edildi. Adaylar İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ile birlikte Ankara’ya gitti.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akşener, yeni parti için tarih verdi!19 Eylül 2017 Salı 09:49
  • Körfez ve Kandıra'nın aday adayları mülakata çağırıldı18 Eylül 2017 Pazartesi 16:37
  • CHP’liler tek listeli seçimle 47 delege belirledi17 Eylül 2017 Pazar 14:58
  • Gece istifa etti gündüz vazgeçti17 Eylül 2017 Pazar 14:21
  • AKP Darıca’da Bıyık ile yola devam17 Eylül 2017 Pazar 13:45
  • Zabıtan'da seçimler yeniden yapıldı17 Eylül 2017 Pazar 12:42
  • Hürriyet, sanayi esnaflarını ziyaret etti17 Eylül 2017 Pazar 09:58
  • Serkan Saliş istifa etti17 Eylül 2017 Pazar 00:38
  • Fikri Işık; Dağlarda teröristler rahat gezemez oldu16 Eylül 2017 Cumartesi 17:37
  • Karamürsel’de Demirel yeniden başkan16 Eylül 2017 Cumartesi 15:47
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim