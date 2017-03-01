AKP’li Badem, istişare toplantısına katıldı

AKP Körfez Teşkilatı’nın mahalle yönetimlerine yönelik başlattığı eğitim programı devam ediyor

İlçe başkanı Osman Badem’in de yakından ilgilendiği eğitim programlarının yeni dönemde de devam edeceği kaydedildi. Bu arada ilçe başkanı Badem, Ankara’daki lansman toplantısının ardından Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın başkanlığında yapılan istişare toplantısına katıldı. Badem’in mahallelerin son durumu hakkında sunum yaptığı toplantıda AKP ve MHP’lilerle birlikte ortak programların yapılabileceği belirtildi.