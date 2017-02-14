AKP’li belediye başkanları CHP’ye salonları kapatıyor

Mesut Akbulut

Tüm Türkiye’de olduğu gibi CHP Kocaeli’de de referandum çalışmaları başladı…

CHP’liler 'Tek adam rejimine hayır' toplantıları yapıyor…

Ama AKP’li belediye başkanları, CHP’ye salon vermiyor…

Bunun en güzel örneği Çayırova’da ve Darıca’da yaşandı…

CHP Çayırova'da düzenleyeceği 'Tek adam rejimine hayır' toplantısı için Çayırova Belediyesi'nden izin aldı.

Toplantının Çayırova Belediyesi Salonu'nda yapılacağı açıklanırken, belediye akşam ‘salonda elektrik olmadığını’ belirterek salon tahsisini iptal etti.

Toplantının yapılacağının duyurulduğu salonun önüne gelen CHP’liler belediyenin bahçesinde toplandı…

Burada toplantılarını yaptı…

AKP’li Çayırova Belediyesi’ne ve AKP’ye ateş püskürdü…

Darıca'da ise Darıca Belediyesi'nin Adnan Menderes Kültür Merkezi Salonu'nun toplantıya kapattı…

CHP’liler Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki İlbeyoğlu Düğün Salonu'nda toplantı yaptı.

CHP’liler AKP’li Darıca Belediyesi’ni de topa tuttu…

DEMOKRASİYE VURULAN BİR DARBE

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, salonların iptal edilmesine büyük tepki gösterdi…

Tarhan şu açıklamayı yaptı;

"Yaklaşık 10-15 gün önce hem Darıca'da, hem de Çayırova'da belediye salonları partimiz tarafından kiralanmış…

Hem kaymakamlıktan izin alınmış…

Hem de salonlarla sözleşme yapılmış.

Gece geç saatlerde hem Çayırova'da, hem de Darıca'da ilçe başkanlığımız aranarak, Darıca'da salonda sorunlar olduğunu veremeyeceklerini, Çayırova'da da elektik trafolarının yandığını ve elektrik arızalarından dolayı salonu veremeyeceklerini söylemişler.

Bu aslında Türkiye demokrasisine vurulan bir darbedir.

Referandumla ilgili sivil toplum örgütlerinin ve siyasi partilerin çalışmaları engellenmeye çalışılıyor.

Bu ahlak dışı bir şey" dedi.

AKP’Lİ BAŞKANLAR KİMLER TALİMAT ALDI

Çayırova ve Darıca Belediyeleri, CHP'nin referandumla ilgili toplantılar düzenleyeceği belediyeye ait salonları kapatıyor…

CHP, toplantıdan vazgeçmiyor…

Çayırova'daki toplantı belediyenin bahçesinde, Darıca'da ise düğün salonunda yapıyor…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, AKP’li başkanların söylemleri resmen toplumu ötekileştiriyor…

AKP’li belediyelerin bu tutumları hiç hoş değil…

Önce salonları CHP’ye veriyorsunuz, sonra da bu kararınızdan vazgeçiyorsunuz…

Çayırova Belediye Başkanı AKP’li Şevki Demirci ve Darıca Belediye Başkanı AKP’li Şükrü Karabacak, bir yerlerden talimat almasa, salonları CHP’ye vermekten vazgeçmezlerdi…

AKP’li iki belediye başkanına kim talimat verdi?

Bu kadar baskı, bu kadar özgürlükleri kısıtlama, bu kadar toplumu ötekileştirmenin sonu bakalım nereye varacak?

Şömine keyfi!

Dostlukları ve arkadaşlıklarıyla tanınan Körfez Şoförler Odası Başkanı Ali Karadeniz ile Karadenizliler Derneği Başkanı Hasan Yazıcı, özel bir mekanda, şömine başında gündemdeki konuları değerlendirdiler hem de güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.

Sigarayı bırak Check- upı kap!

Büyükşehir Belediyesi, ilginç bir sigara bırakma projesi başlattı. Bu proje ile vatandaşların sigarayı bırakmasını teşvik etmeyi amaçlıyor ve sigarayı bırakan muhtarlara check up hediye ediyor. Sigarayı bırakan muhtarlar Necati Kütük, Mehmet Kurt, İsmail Balaban, Vehbi Gündüz, Hasan Özkoca, Uğur Baydar ve Mehmet Çalık bu kapsamda Kızılay merkezine giderek check up yaptıracak.

Akşener kına yakarak “hayır”lı yola çıktı!

Helal olsun Meral Akşener’e… Partisindeki aksaklığı gördü, genel başkan olmak için çok uğraştı, ama MHP lideri Devlet Bahçeli, AKP’nin de desteğiyle Akşener’i hedeften uzak tuttu. Önce partisi için uğraş veren Akşener, şimdi de Türkiye için kolları sıvadı. Akşener, eline yaktığı ay yıldızlı kınayı sosyal medya hesabından paylaşarak referandum startını verdi. Akşener'in 'DUR YOLCU' mesajı ile yaptığı paylaşımı kısa sürede birçok beğeni aldı.

MHP’de Gürsu’nun karşısına aday çıkar mı?

MHP Körfez İlçe’nin kongresi 26 Mart’ta yapılacak… Mevcut başkan Zeki Gürsu, yeniden aday olacak… Gürsu’nun yeni yönetim kurulu listesinde sürpriz isimlere yer vermeye hazırlandığı öğrenildi… Zira seçilecek liste, MHP Körfez’i referanduma taşıyacak… Gürsu’nun karşısına aday çıkacağını tahmin etmiyorum… Gürsu, genel merkez tarafından sevilen ve saygı gören birisi…

Devlet düzeni tarumar mı ediliyor?

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Yahya Kaptan Şube Başkanı Yakup Gökçe önceki gün önemli bir açıklamada bulundu. Dedi ki; “Siyasi iktidar devlet düzenini tarumar etmeye devam ediyor” dedi… Önemli bir cümle… Varlık Fonu da eleştiren, Gökçe, “bu borçlanma fonudur” dedi. Varlık Fonu, ve başına getirilen kişiler, çok tartışılıyor… Varlık Fonu’ndaki bu paranın referandum mu için mi, yoksa başka şekilde mi kullanılacak, bunu zaman gösterecek…