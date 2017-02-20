AKP’li belediyelerin utanç kitapları!

Mesut Akbulut

AKP’li Kütahya, Pamukkale ve son olarak da Gaziantep Şahinbey Belediyesi, yeni evlenen çiftlere kitap dağıtıyor…

Dağıtılan kitaplarda kadına şiddet meşrulaştırıyor…

CHP Kocaeli milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, bu skandalın peşini bırakmıyor…

Pek de bırakmaya niyetli değil…

Önceki gün Meclis’te konuşan Hürriyet, skandallar kitaplarla ilgili AKP hükümetini sert bir dille uyardı…

Hürriyet şunları söyledi;

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“Kadın nasıl dövülür?”…

“Dövme evin içinde olur ve kimseye söylenmez”…

“Azgın kadını boşamadan önce kocaya tavsiye edilen ilaç, korkutmak ve usulüne uygun dövmektir”, “Evdeki dergi ve gazeteler, medya ve futbol birer uyuşturucudur”…

“Kadınlar tek başına taksiye binemez”…

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Bütün bunları kim söylüyor?

Bakın, şu anda elimde göstermiş olduğum AKP'li Şahinbey Belediyesi’nin yeni evli çiftlere dağıttığı skandal kitaplardan bir tanesi…

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UYUMAYIN!

“Kütahya ve Pamukkale Belediyelerinin skandal kitaplarını daha önce açıklamıştık…

Bu bir değil, iki değil, bu kitaplar kaçıncaya önümüze geliyor?

Kütahya ve Pamukkale belediyelerinin dağıttığı ahlaksız kitaplarla ilgili daha gereği yapılmamışken yenilerinin ortaya çıkması büyük bir skandaldır.

Sayın bakanlar ve Hükümet, uyumayın, derhâl gereğini yapın.

Bunlarla ilgili sorumluları mutlaka yargı önüne çıkartın.

Aksi hâlde, kadına karşı şiddetten her bahsettiğinizde bu kitapları önünüze atacağımızı da bilmenizi istiyorum.”

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21’nci yüzyıldayız…

AKP’li belediyelerin evli çiftlere dağıttığı şu kitaplara bakın…

Bu yazılanları neye bağlıyorlar anlamak mümkün değil…

İslam hoş görü dini diyoruz…

Ama kitaptaki bu skandal bilgiler, İslam’la hiç alakası yok…

CHP’li Hürriyet buncadır skandal kitapları dile getiriyor…

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez neden sesini çıkarmaz?

Açıkçası Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan’ın, yeni evlenecek çiftlere verilen skandal kitaplarda yazılanlarla ilgili görüşünü merak ediyorum…

AKP’nin dili ile Kenan Evren’in dili aynı mı? ”

MHP eski İstanbul Milletvekili ve MHP’nin genel başkan adayı Meral Akşener, referandumda “hayır” çalışması yapıyor. Akşener önceki akşam Halk Tv’de idi… Gazeteci Hakan Aygün’ün sorularını yanıtladı. Akşener, “ Toplum şu anda evet ile hayır arasında kamplaşıyor. Bu kamplaşma içersinde hatalı başka bir tutum daha var. Ben hayır kampanyası yapan hiçbir kurumun, kuruluşun, kişinin 'evet' verecek birini hain ilan ettiğine, hakaret ettiğine hiç rastlamadım.

Ama burada Başbakan bile 'hayır' oyu verenlerin terörist olduğunu söylüyor. Bu insanları çok rencide ediyor. Milli iradeyi kutsamışsınız senelerdir. Şimdi anlaşılıyor ki milli iradeden kasıt bizi yöneten muktedirlerin dediklerinin olması anlamına geliyor. Müthiş bir karartma ve iğrenç iftiralarla geçen bir dönem geçirdim ben, hedef gösterildim. Kenan Evren'in dilinin aynısı bugünkü iktidarla aynı. O gün de böyle bölerlerdi insanı.” İlginç bir söylem. Akşener, 12 Eylül darbesini yapan Kenan Evren’in dile ile AKP hükümetinin dilinin aynı olduğunu söyledi. Anlaşılan referandum yaklaştıkça siyasilerin dili de sertleşecek.

Cebir Koleji’nde köpek şikayeti

İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi’nde eğitim veren Cebir Koleji’nin etrafında bulunan başıboş köpekler öğrencileri korkuttuğu iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde okula giden öğrencilerden birine başı boş köpeklerin saldırdığı iddia edilirken, konuyla ilgili olarak veliler yetkililere durumu şikayet ettiler. Ancak bir sonuç alınmadığı belirtildi. Bugünlerde bütün veliler öğrencileri kendileri okula getirip götürmek durumunda kalıyorlar. Başıboş köpekler için veliler yetkililerden bu soruna bir çözüm bulmalarını istiyorlar. Çok iş yaptık diyen belediyelere duyurulur…

Azerbaycan’a park

İzmit Belediyesi, kardeş belediye olan Azerbaycan’ın Bakü vilayeti Nesime’ye park yapıyor. Yaklaşık 2000 metrekarelik alandaki parkın projesinin hazır olduğunu söyleyen İzmit Belediyesi yetkilileri, İzmit Kardeşlik Parkı adını verdikleri parkın kısa bir süre içinde tamamlanacağını söylediler. Kardeş, kardeşe bazen böyle yardımlar yapabilir…

Körfez Devlet’te neler oluyor?

Daha önceki zamanlarda Körfez Devlet Hastanesi’nin bazı bölümlerinin kapandığı, diğer bölümlerin de kapanacağı, sonrasında hastanenin Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlanacağı söylendi… Durum böyle olunca, vatandaşlarda büyük bir tedirginlik yarattı. Ama bakıyoruz ki bu söylemler doğru değilmiş. Hastaneye sürekli yatırım yapılıyor. Önceki gün de hastane içerisinde 4 yataklı 1. basamak Yoğun Bakım Ünitesi açıldı. Hayırlı, uğurlu olsun. Çok önemli bir hizmet. Ama yatak sayısı daha da artırılmalı diye düşünüyorum. Zira 140 binlere varan nüfusa, 4 yataklı yoğun bakım yeterli olmaz…

AKP, yeni sistemi 7 başlıkta topladı

AKP Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, önceki gün basın toplantısı yaptı. Referandum için broşürlerin, ardından videonun hazırlandığını söyledi… AKP, anayasa değişikliğine ilişkin antipropagandasına karşı çalışma yapıyor. ‘Kararımız evet’ sloganıyla 7 başlıkta yeni sistemin altı çizildi.

İŞTE O 7 MADDE

1-Kalıcı istikrar:

2-Etkili icraat

3-Güçlü yasama, güçlü icraat

4-Huzurlu ve güvenli Türkiye

5- Güçlü temsil, güçlü meclis

6-Güçlü yönetim

7-Uzlaşma ve birlik

Gülümseyin, çekiyorum

Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından sağlık tesislerinde görevli basın-iletişim çalışanlarına, Ahmet Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nde ‘fotoğraf çekimi ve düzenleme teknikleri’ eğitim kursu düzenlendi. Kursa ilgi büyük… 40 saatlik eğitim program, 09 Mart’ta sona erecek. Eğitim sonunda personele eğitim belgesi verilecek. Aslında Ahmet Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nde birçok kurs veriliyor. İlgililer takip ederse, çok şey öğrenmiş olurlar.