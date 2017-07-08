AKP'li Ceyhan: Bu bir kıyım değil, yenilenme

AKP 101. Danışma Meclisi dün partililerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Partililerin ve il başkanı Şemsettin Ceyhan’ın da gündeminde start alan kongre süreci vardı. Ceyhan kongre sürecinin bir kıyım değil yenilenme dönemi olduğunun altını çizdi

AKP Kocaeli İl Teşkilatı'nın 101. İl Danışma Meclisi Antikkapı Restaurant'ta gerçekleştirildi. Danışma Meclisi'ne katılım yoğun olurken AKP Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İstanbul Milletvekili ve İl Koordinatörü Osman Boyraz, AKP Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Zeki Aygün, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz ve parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

FETÖ’NUN UŞAKLARI VASITASIYLA

Danışma Meclisi'nin açılış konuşmasını yapan isim AKP Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan oldu. Konuşmasında kongre sürecine uzun yer ayıran Ceyhan'ın konuşmasında şu ifadeler yer aldı: AKP terörle mücadelede devleti ve milletiyle yoğun bir çalışma içerisine girdi. PKK hem ovada, hem şehirde hüsrana uğratılıyor. Kısa bir süre sonra PKK adına Türkiye'de hiçbir terörist kalmayacak. Terör örgütü mensupları her bitme noktasına geldiklerinde hain işleri ortaya koyuyorlar. Geçen yıl bu tarihlerde 15 Temmuz'da bir darbe girişimi oldu. Bu ülkeyi yok etmek adına iğrenç bir tuzak FETÖ'nün uşakları vasıtasıyla ortaya koyulmak istendi. Milletimiz öyle bir gayret gösterdi ki geçen yıl Türkiye önemli bir virajdan döndü.

‘BU SALONDA SENE-İ DEVRİYE’

Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde 11 ve 15 Temmuz arasında 15 Temmuz anma etkinliklerini ve darbe ile ilgili duruşumuzu ortaya koyacağız. Bizler Kocaeli halkı ve AKP olarak tüm bu faaliyetlere tüm desteği ortaya koyacağız. 15'ini 16'sına bağlayan gece nöbetimiz var. 15 Temmuz'da öğlen başlayacak ve Kocaeli Valiliği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ortak yapılan etkinlikler ile o günü bir kez daha hatırlayacağız. Eğer o gün virajı dönemeseydik bu salonda olanların sene-i devriyesini helvalarla yapıyorduk. Bir daha 15 Temmuz darbesi gibi bir darbenin bu ülkede olmasının ihtimali yoktur. Emperyalist güçlerin bu ülke ile oyunları bitmeyecektir.

9 İLÇEDE 15 TEMMUZ ETKİNLİĞİ

9 ilçemiz kendi meydanlarında kaymakamlar ve belediye başkanları öncülüğünde icra edecekler. İzmit, Kartepe ve Başiskele ise sabaha kadar hem anacağız, hem hazırlayacağız hem unutmayacağız, bu şuuru gelecek nesillere de aktaracağız. İkinci başlığımız kongre başlığı altında da bilgiler paylaşacağız. Partiler en az 2 yıl en çok da 3 yılda bir kongrelerini icra eder. Kongreler gizli kapaklı yapılan işler değil. Hele AKP'de kongreler bir kesim, bir kıyım değil bir yenilenme, yenileşme için bir mihenk taşıdır. 6. Olağan kongremiz için de takvimi ortaya koydu. Partimiz yıl sonuna kadar olan süreçte tüm AKP teşkilatları daha çok güçlenerek, 2019 seçimlerine daha güçlü gitmek üzere kendini formatlamış olacaktır.

YAKINLAR DELEGE YAZILMAYACAK

Şeffaf gidiyoruz, uyumlu gidiyoruz, en ufak bir hak kaybına sebep olmak istemiyoruz. Temmuz sonunda ortaya koyacağız.Cumhurbaşkanımızın Bütün Büyükşehir kongrelerine gelmek gibi bir niyeti var. O nedenle Cumhurbaşkanımızın takvimine göre ayarlanacak tarih. Biz hiçbir il yöneticimizin delege yazılmaması konusunda karar aldık. Partimize 16-17 yıldır emek veren ne kadar arkadaşımız varsa onların yazılması daha uygun olur diye düşündük. Delegeleri seçerken eşlerini, ana kademe yakınlarını kesinlikle yazmayacağız. O delegeler az önce söylediğimiz kriterlere göre olacak. Delege olmak için üye olmak şart. Bir kişi üye olmadan il ilçe yöneticisi olabilir ama üye olmadan delege olamıyor.

BEN ANKARA'DA HAVA ATIYORUM

İlçelerimizin mevcut yönetim sayıları düşecek. Bunun değişik nedenleri var. Kongrelerde değişimler oluyor. Bu parti 15-16 yaşında. Ben bu partinin 6. il başkanıyım. Tabiki format ve güncelleme atmalıyız. Bu bir yıkım değil. Bu işi becerememiş olduklarından değil esas olan teşkilatları 2019'a hazırlamak. 2,5 yıldır 7 Haziran'ı, 1 Kasım'ı, 15 Temmuz'u, Anayasa değişikliğini biz sizlerle gerçekleştirdik. Kocaeli Teşkilatları'na İl Başkanı olduğum için ben Ankara'da hep hava atıyorum. Bizim sevdamız koltuk sevdası değil.

KİMSEYE 'BENİM ADAMIM' DEMEDİM

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu belediye çalışmalarında bir sorun yaşamadıklarını ancak vatandaşı dinleme anlama konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek partililere ve belediye başkanlarına uyarıda bulundu, ‘Vatandaşı dinleyin.Sorunlarıyla ilgilenin. Size bir sorun iletiliyorsa teşekkür edin. Bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Vatandaşı dinlemiyoruz’ dedi. Karaosmanoğlu ayrıca ‘Adalet yürüşü’ adı altında anamuhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na da gönderme yaparak , ‘Onun 20 günde yürüdüğünü ben 2 günde yürürüm. Bizler hiçbir konuda yarışamaz” dedi. Hatice ŞENTÜRK