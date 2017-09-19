AKP'li İlçe başkanına 5 AY HAPİS!

Kandıra Devlet Hastanesi’nde acil nöbeti tutan Dr. Özlem Nur Yıldız’ın üzerine yürüyerek doktoru tehdit edip doktorun istifa etmesine neden olan AKP Kandıra İlçe Başkanı Yunus Özder’in davası sonuçlandı.Mahkeme sanığa 5 ay hapis cezası verdi

Kandıra Devlet Hastanesi’nde 3 aylık doktorken AKP Kandıra İlçe Başkanı Yunus Özder tarafından sözlü hakarete uğrayan Dr. Özlem Nur Yıldız’ın açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme sanık Özder’e 5 ay hapis cezası verdi.

2015 YILINDA OLDU

Olay 2105 yılında Kandıra Devlet Hastanesi’nde meydana gelmişti. Oğlunu Kandıra Devlet Hastanesi’ne götüren AKP’li Yunus Özder, doktor Özlem Nur Yıldız’ın müdahalesine karışarak ‘İşinizi adam gibi yapın’ demiş ve Doktor Yıldız ise “Siz dışarı çıkın biz de işimizi doğru dürüst yapalım’ şeklinde cevap vermişti.

İSTİFA ETMİŞTİ

İddiaya göre Başkan Özder’in tekrar cevap vererek ‘Seni kadın halinle bir döverim elimde kalırsın. Ben AK Parti Kandıra İlçe Başkanıyım’ demesi olayı iyice kızıştırmıştı. Tehditler daha sonra da devam edince ruh sağlığı bozulan doktor psikoloğa gitmiş ve kendisine stres teşhisi konulmuştu. Dr. Özlem Nur Yıldız bu olayın ardından 1 aylık raporunun bitiminde de Kandıra Devlet Hastanesi’nden istifa ederek, ilçeyi terk etmişti.

DAVA SONUÇLANDI

Yaşanan bu olayın ardından savcılığa suç duyurusunda bulunan Dr. Özlem Nur Yıldız, görev başında tehdit edildiği gerekçesiyle ilçe başkanını mahkemeye verdi. Kandıra Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 9 duruşmanın sonuncusu dün gerçekleştirildi. Mahkeme heyeti davacıyı haklı bularak, dinlenen şahitler ve deliller doğrultusunda ilçe başkanı Özder’i 5 ay hapis cezasına çarptırdı.

TAZMİNAT DAVASI AÇACAK

Doktor Özlem Nur Yıldız’ı tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı mahkemece suçlu bulunup 5 ay hapsine karar verilen ilçe başkanının cezası ertelendi. Yaşadığı olay yüzünden Kandıra Devlet Hastanesi’ndeki görevinden istifa eden Doktor Özlem Nur Yıldız, maddi zararının tazmini için Özder’e maddi tazminat davası açacak.