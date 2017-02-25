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AKP’li kadınlar sahada olacak

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AKP’li kadınlar sahada olacak
AKP İzmit İlçe Kadın Kolları yönetimi haftalık toplantısını parti binasında gerçekleştirdi.

Aysel Demirtaş’ın başkanlık ettiği toplantıya, yedek yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Demirtaş, 45 günlük SKM program taslaklarının hazır olduğunu ve kadın kollarının tüm teşkilatları ile sahada olacaklarını söyledi.

 

ÇAT KAPI PROJESİ

Mahallelerde yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi eğitim programlarını ana kademe ile birlikte tamamladıklarını söyleyen Demirtaş, “Yerel seçimlerde başlattığımız Çat Kapı projemizi referandum sürecinde de devam ettireceğiz. Bugüne kadar bin 765 sokak sorumlumuzu atadık. Girilmedik sokak kalmayacak. Kadın esnaflar, kadın STK’lar, bayanların yer aldığı her meslek dalındaki kadınlara ulaşacağız” dedi.

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