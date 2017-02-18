  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Kocaeli : 5 °C
  • İstanbul : 8 °C
  • Sakarya : 5 °C

AKP’li kadınlardan ev ziyaretleri

»
AKP’li kadınlardan ev ziyaretleri
AKP’li kadınlardan ev ziyaretleri...

AKP Körfez İlçe Kadın Kolları bünyesinde vazife yapan kadınlar, referandum ile ilgili çalışmaları sıkı tutuyor. Mahallelerde bulunan vazifeli partililer, mahalledeki evleri ziyaret ederek siyasi çalışma yürütüyor. Güney Mahalle teşkilatı da çalışmalarını hızlandıran mahallelerin başında yer alıyor.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AKP ve CHP, Hacivat-Karagöz kavgası mı yapıyor?16 Şubat 2017 Perşembe 17:00
  • Kültür Tepesi, bu haliyle “yamalı bohça” gibi16 Şubat 2017 Perşembe 17:00
  • Kadın nasıl dövülür?16 Şubat 2017 Perşembe 14:41
  • Büyük Birlik Partisi’nde şimdilik 2 başkan adayı var16 Şubat 2017 Perşembe 13:39
  • Fatma Kaplan Hürriyet CHP'nin yeni katip üyesi oldu16 Şubat 2017 Perşembe 12:02
  • AK Gençler, 28 Şubat’ı unutmadı16 Şubat 2017 Perşembe 11:46
  • Tüysüz mağdurlarının acısı hâlâ dinmedi15 Şubat 2017 Çarşamba 17:10
  • AKP Kartepe Mart'ta sahaya iniyor15 Şubat 2017 Çarşamba 10:13
  • Sarıbay'dan referandum atağı15 Şubat 2017 Çarşamba 08:18
  • Madem milli irade diyorsunuz, milli iradeyi rahat bırakın!14 Şubat 2017 Salı 17:05
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim