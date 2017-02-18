AKP’li kadınlardan ev ziyaretleri...

AKP Körfez İlçe Kadın Kolları bünyesinde vazife yapan kadınlar, referandum ile ilgili çalışmaları sıkı tutuyor. Mahallelerde bulunan vazifeli partililer, mahalledeki evleri ziyaret ederek siyasi çalışma yürütüyor. Güney Mahalle teşkilatı da çalışmalarını hızlandıran mahallelerin başında yer alıyor.