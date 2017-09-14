AKP’li kadınların hedefi 250 bin kadına ulaşmak

Genel merkez tarafından “Kadın kollarında görev almak ister misiniz?” adlı çalışma başlatıldığını söyleyen AKP İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, 2019 yılına kadar hedeflerinin 250 bin kadına ulaşmak olduğunu açıkladı

AKP İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz dün parti binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada konuşan Yılmaz, “2001 yılından beri çalışmalarımızı sürdürdük. Kongre sürecimizi başlattık. Bu süreci birlik içerisinde atlatacağız. AK Parti kadın kolları dünyanın en büyük kadın hareketidir. 4 milyon kadın üyemiz var. Bunu 8 milyon üyeye çıkarmak için hedef koyduk kendimize. Kadınlarımızın hayat kalitesinin arttırılması adına güzel projeler hayata geçiriyoruz. Kocaeli’de 114 bin civarında kadın üyemiz var. 2019’da hedefimiz 250 bin kadın katılımını sağlamak. Üyelik diye bir kriterimiz yok” dedi.

KADIN DAYANIŞMASI ÇOK ÖNEMLİ

Genel merkezimizin bir projesini başlattık diyen Yılmaz, “Kadın kollarında görev almak ister misiniz? projemizin adı. “www. akkadinbasvuru.com” sitesinden başvuruları alabiliyoruz. Katılmak isteyen kadınlarımız oradan form doldurabilirler. Bu kampanyayı çok daha büyütmek istiyoruz. Bizimle çalışmak isteyen tüm kadınları davet ediyoruz. Kadın dayanışması çok önemli. Gerek ev hanımları, gerek akademik düzeydeki kadınlarımızla birçok güzel projeyi hayata geçirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

CUMA ADAYLAR ANKARA’YA GİDECEK

Kongre sürecinin başladığını söyleyen Yılmaz, “2 Ağustos’ta delege çalışmalarımızı başlatmıştık. Ana kademeden sonra 1 ay içerisinde kongrelerimiz başlıyor. 21 Eylül’de Kartepe’de ilk kongremizi yapacağız. Formatımız ana kademe de olduğu gibi tek liste usulüyle olacak. Ön mülakat burada yapılacak. Biz de bu Cuma günü Ankara’ya aday adaylarımızı götüreceğiz. En geç yarın isimler netleşecek, kamuoyuyla paylaşacağız. 6-7 kişini başvurusu var şu anda. Yarın 11.30’da mülakatımız var” ifadelerini kullandı.

İLK KONGRE KARTEPE’DE

AKP’de geçtiğimiz günlerde ilçe ana kademe kongre takviminden sonra, kadın kollarının da kongre takvimi belli olmuştu. Takvime giren Kadın Kollarında ilk kongre takvimi 21 Eylül Perşembe günü Kartepe’de yapılacak. Selin BECER

Kadın Kolları takvimi şu şekilde:

21 Eylül Perşembe Kartepe

28 Eylül Perşembe Karamürsel

5 Ekim Perşembe Darıca

6 Ekim Cuma Dilovası

7 Ekim Cumartesi Gölcük

17 Ekim Salı Çayırova

19 Ekim Cumartesi İzmit

26 Ekim Perşembe Derince

27 Ekim Cuma Başiskele

31 Ekim Salı Kandıra

7 Kasım Salı Körfez