AKP’li Korkmaz: Hedefimiz % 60

AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, İzmit teşkilatları olarak tüm kademeleriyle sahada olacaklarını ve güçlü bir evet çıkacağını ifade ederek, hedeflerini yüzde 60 olduğunu söyledi

AKP İzmit İlçe haftalık yönetim kurulu toplantısı binasında gerçekleştirildi. İlçe Başkanı Ali Korkmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yönetim kurulu üyeleri tam kadro hazır bulundu. Ankara Arena’da seçim startının verileceği program ve referandum çalışmalarının masaya yatırıldığı toplantıda konuşan İlçe Başkanı Ali Korkmaz, 16 Nisan’da İzmit’ten her seçimde olduğu gibi güçlü bir ‘evet’ çıkacağı vurgusunu yaparak, “Kazanan ülkemiz olacak, kazanan Türk Milleti olacaktır” dedi.

İSTİKRAR VURGUSU

Korkmaz, “Yeni anayasa ile Milli irade garanti altında, daha etkin kılınacak. Sözde demokrasi değil etkili temsil için evet. Türkiye adımlarını çok sağlam atıyor. Her şeye rağmen istikrarı koruyor. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Demokrasiye inanan bir parti olarak milletin kararını, bütün kararların üzerinde gören bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Millet bugüne kadar hep doğru kararları vermiştir. Tüm teşkilatımızla gece gündüz uyum içerisinde çalışarak en az yüzde 60’lık hedefimize ulaşacağız” dedi.