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AKP’li Serdar, Körfez’e geldi

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AKP’li Serdar, Körfez’e geldi
Körfez Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi’nin düzenlediği programa katılmak için Körfez’e gelen TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Elazığ Milletvekili Av. Ömer Serdar, ilçedeki ‘sosyal belediyecilik’ çalışmaları için ‘gurur verici’ ifadesini kullandı

Körfez Kent Konseyi ve Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin ortaklaşa düzenlediği “Genç Türkiye Güçlü Gelecek” programı için Körfez’e gelen TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, Elazığ Milletvekili Av. Ömer Serdar, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ı da makamında ziyaret etti. Ziyarete; AKP Körfez İlçe Başkanı Osman Badem, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı ve Körfez Kent Konseyi Başkanı İsa Taş, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Denli ve meclis üyeleri de katıldı.

 

ÖVGÜYLE BAHSETTİ

Körfez’deki çalışmalar hakkında bilgiler alan ve yapılan ve hayata geçirilecek projeleri inceleyen Milletvekili Ömer Serdar, “Körfez gerçekten ülke için önemli bir ilçe. Belediye Başkanımız ve ilçe başkanımızın bu tür organizasyonlara ciddi katkıları olduğunu biliyorum. Belediyemizin sosyal alanda yapmış olduğu çalışmalara katkılarının olması, ‘sosyal belediyecilik’ açısından çok önemli. Sayın Başkanı tebrik ediyorum”dedi.

 

“GENÇLER ÖNEMLİ”

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, Elazığ Milletvekili Av. Ömer Serdar’a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederken, “Her zaman iktidarımızı yanımızda görüyor, destekleriyle ilçemize değer katacak projeler yapıyoruz. Özellikle bugün sayın vekilimin ziyareti, gençlerle olan programı ayrı bir önem katıyor. Gençlerimiz geleceğin teminatı. Onlara verdiği önemden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Körfez’i ve ülkeyi güzel günler görecektir” ifadelerini kullandı.

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