  • BIST 102.908
  • Altın 146,793
  • Dolar 3,5607
  • Euro 4,2018
  • Kocaeli : 16 °C
  • İstanbul : 17 °C
  • Sakarya : 16 °C

AKP'li üyenin eşi vefat etti

»
AKP'li üyenin eşi vefat etti
AKP Yönetim Kurulu üyesinin eşi vefat etti.

Geçtiğimiz dönem AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları’nda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Menşure Yılmaz’ın eşi Ramazan Yılmaz uzun süredir mücadele verdiği beyin sapı embolisi hastalığına yenik düştü.  Yılmaz, bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü Akademi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Merhumun cenazesi ikindi namazına müteakip İstasyon Merkez Park Cami’nde kaldırılarak İstasyon Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cengiz Batur vefat etti29 Eylül 2017 Cuma 15:39
  • Nedim Köse vefat etti29 Eylül 2017 Cuma 15:39
  • İsmet Demir vefat etti29 Eylül 2017 Cuma 15:38
  • Ahmet Yetişen vefat etti29 Eylül 2017 Cuma 15:38
  • Mehmet Emin Kılıç vefat etti28 Eylül 2017 Perşembe 12:23
  • Hasan beyin felci nedeniyle yaşamını yitirdi27 Eylül 2017 Çarşamba 14:06
  • Tabettin Erişkin vefat etti23 Eylül 2017 Cumartesi 14:51
  • Halis Çil vefat etti23 Eylül 2017 Cumartesi 14:50
  • Nuri Topal vefat etti22 Eylül 2017 Cuma 16:48
  • Yaşar Temiz vefat etti22 Eylül 2017 Cuma 16:47
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim