Geçtiğimiz dönem AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları’nda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Menşure Yılmaz’ın eşi Ramazan Yılmaz uzun süredir mücadele verdiği beyin sapı embolisi hastalığına yenik düştü. Yılmaz, bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü Akademi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Merhumun cenazesi ikindi namazına müteakip İstasyon Merkez Park Cami’nde kaldırılarak İstasyon Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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AKP'li üyenin eşi vefat etti
AKP Yönetim Kurulu üyesinin eşi vefat etti.
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