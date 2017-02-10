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AKP'li vekil ile CHP'li vekil arasında gerginlik!

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AKP'li vekil ile CHP'li vekil arasında gerginlik!
TBMM Genel Kurulunda milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, gelinen teknolojik seviyede yanlışlıkla Rus uçağının Türk askerini vurmasının teknolojiye aykırı olduğunu belirterek, ABD ile sürtüşmenin kayıpları arttıracağını söyledi. Çiçek, Balyoz davasında 2010 yılında 102 subay hakkında yakalama kararının çıkarıldığını da belirterek, “Genelkurmay Başkanı ‘Bu subaylar kumpas mağdurudur. Bunlar hakkında delil yoktur. Dolayısıyla yakalama kararının kaldırılmasını istiyorum’. Cumhurbaşkanı, Başbakan der ki; ‘Hakim çağırıyor, Sayın Genelkurmay Başkanı göndereceksiniz’. Aynı Genelkurmay Başkanı, ‘Hayır göndermeyeceğim. İsterseniz beni görevden alın veya bu kararı düzelttirin’ diyor. Sonuçta üst mahkeme kararı düzeltiyor. Yakalama kararını kaldırıyor. Ama 11 Şubat 2011’de bu kez 170 subay, astsubay Silivri’de esir ediliyor FETÖ’nün hâkim cübbeli militanları tarafından” ifadelerini kullandı.

 

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, hükümetin terör örgütleri ile işbirliği yaptığı iddialarını kesin bir dille reddetti. Muş, terör örgütlerine karşı Suriye’de mücadele verildiğini sözlerine ekledi. Çiçek, tekrar kürsüye çıkarak, devletin şu anda yönetildiği gibi yönetilemeyeceğini belirterek, kendilerinin FETÖ yüzünden beş yıl cezaevinde kaldıklarını ifade etti. AK Parti milletvekilleri Çiçek'e itiraz edince AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. TBMM Başkanvekili Pervin Buldan oturuma on dakika süre ile ara verdi. Gerginlik ara verilmesinden sonra da devam etti.

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