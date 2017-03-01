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AKP'li vekil Sami Çakır ameliyat oldu

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AKP'li vekil Sami Çakır ameliyat oldu
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, safra kesesinde oluşan rahatsızlık nedeniyle ameliyat olan AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

Bir süre vekil Çakır ile sohbet eden Başkan Doğan, durumu hakkında doktorlarından da bilgi aldı. Çakır’ın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirten Dr. Doğan, “ Vekilimize geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Çok şükür kendisinin sağlık durumu da morali de gayet iyi. Doktorlarıyla da durumunu konuştum” diyerek milletvekiline ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. 

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