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AKP'li Yılmaz: CHP, millet iradesine boyun eğmeyi öğrenecek

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AKP'li Yılmaz: CHP, millet iradesine boyun eğmeyi öğrenecek
Referandum süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan AKP’li Mehmet Akif Yılmaz, “16 Nisan’da CHP, halka saygı duymayı, millet iradesine boyun eğmeyi öğrenecek” dedi

AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, “Türkiye bugünlerde geleceğini şekillendirme adına önemli adımlar atıyor. Güvenli ve huzurlu bir Türkiye için bu Anayasa değişikliğine ‘Evet’ diyoruz. Bunun için de Meclisimizde gerekli olan çalışmalarımızı tamamladık. Artık söz aziz milletimizde” dedi.

 

“ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK”

Mehmet Akif Yılmaz, “Çok partili siyasi hayata geçtiğimizden bugüne kadar masumların kanı ile yazılan darbe Anayasaları ile yönetildik. Bu darbeler ve anayasaları, her alanda ülkemizin kalkınmasını geciktirdi. Ak Parti olarak bizler, bu darbe Anayasasının tümünün değiştirilmesi için önemli çalışmalar yaptık ve adımlar attık” şeklinde konuştu.

 

“CEVABINI MİLLETTEN ALACAKLAR”

Yılmaz, “Milletimizden, millet iradesine karşı saygısızlıklarının cevabını 16 Nisan’da alacaklar. CHP, halka saygı duymayı, millet iradesine boyun eğmeyi öğrenecek. Milletin değerleriyle barışmadıkça hiçbir siyasi oluşumun bu ülkede artık iktidar olamayacağını kabullenecekler. Bu Anayasa değişikliği ülke siyasetimizde çok olumlu dönüşümlere de vesile olacak inşallah. Dün Ekmeleddin İhsanoğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı göstermek zorunda kalan CHP’de, referandumdan sonra çok daha olumlu dönüşümler göreceğiz” dedi.

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